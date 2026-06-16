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6月16日（火）放送の「相席食堂」は、番組で強烈な印象を残した旅人が再び相席旅に出る「おかわり相席」！

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熊本県八代市にやって来たのは、以前の放送でペットボトルを手に「肝臓を水で洗う」という迷言を残した酒飲みの玉袋筋太郎。千鳥も“筋兄”と親しみを込めて呼ぶ大先輩の登場に大喜び。

熊本に前乗りし、楽しい夜を過ごした玉袋はオープニングから二日酔い。相席するはずが、「まだ飯とかは食べられない」と街を散策する。しかし、酒屋さんを見つけると、いそいそと入り、レジ横でビールを立ち飲み！？

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さらに缶ビールを手に街ブラを楽しむ玉袋に「カッコイイっす、筋兄」と大悟が憧れのまなざしを向ける。

酒屋さんで祭りの情報を入手し、現場を訪ねると、「鮒取り神事」に参加するふんどし姿の男衆たちを発見。聞けば、800年以上の歴史ある奇祭で、男衆が池に飛び込み、献上するフナを捕まえるとか。その際に池の泥を観客に投げつけるが、その泥がかかると無病息災に過ごせるといわれており、玉袋も男衆たちに泥パックされる！？

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祭りを終え、九州の新鮮な魚介が味わえる居酒屋へ。生ビールを前に満面の笑みを浮かべ、のんべえモードが全開に。玉袋自ら、同じく酒好きの大悟とのマッチメイクを提案し、「井上尚弥VS中谷潤人ぐらいのスーパーファイトだ」とゴキゲンさん。さらに、玉袋が披露する酒好き冥利に尽きる最強のエピソードに、「これはすごい！」と千鳥も感嘆の声をあげる！

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八代市は演歌界の大スター、八代亜紀の出身地。彼女がデビュー前に初舞台を踏み、自身のルーツとして晩年まで愛したというキャバレーへ。ミラーボールがきらめく店内でおネエさんとはしゃぎ、２人でダンスまで！ すると、大人の男の顔を垣間見せる玉袋に、「『マディソン郡の橋』や！」「クリント・イーストウッドや！」と千鳥が大興奮！ 前作を超える酔いどれ芸人の名作が誕生する！

この日は他にも、以前の相席旅で“茂みに８回突っ込む”というボケで伝説となった笑い飯・哲夫が、岡山県新見市へ！ 新見市の観光スポット、羅生門で前作を超えるボケを生む！？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は6月16日よる11時10分から放送。TVerでも無料配信。



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