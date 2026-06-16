男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」の松崎祐介（39）と越岡裕貴（39）が、15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。交友関係について語った。

これまで数々のアイドルのバックダンサーを務め、舞台を中心に活躍しながら今年結成15周年を迎えたふぉ〜ゆ〜。交友関係を聞かれ、松崎は「僕は先輩の嵐の相葉（雅紀）君」」といい、「相葉君とはハタチの乾杯の時からずっと今も。“兄貴”って呼ばせてもらってて、つい最近も連絡を取って」と明かした。

そして越岡は「僕はtimeleszの寺西（拓人）とか、KAT-TUNの上田（竜也）君とか。あとまっすー（増田貴久）とか。テラには一番ごちそうしたんじゃないかな、先輩で。それぐらい一緒にいますね」と話した。

またグループ結成以前の小学生の頃からの付き合いという、メンバー同士の仲の良さにも触れた松崎。「何を話すんですか？」との質問に「“昨日寿司食ったんだけどさ”とか普通に。“じゃあ、今食べたい寿司をせーので言ってみようか”」と続けると、越岡は「それはこの人だけです、それを言ってくるのは」と苦笑いしていた。