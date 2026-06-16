倖田來未、息子との親子ショットに反響「イケメン」「旦那さんにそっくり」「鼻がめっちゃくうちゃん」
歌手の倖田來未（43）が15日、自身のインスタグラムを更新。息子（13）との“親子時間”を過ごす様子をとらえたオフショットを公開し、「え、えー、息子さん顔出しされてたんですね！」「ボーイ男前すぎる くぅちゃんとケンちゃん両方に似てる！」などと反響を呼んでいる。
【写真】「息子さん顔出しされてたんですね！」「イケメン」倖田來未＆長男の親子ショット
倖田は「つい先日、kkappゆうファンクラブアプリの生配信 月に2回はやってるんですが、朝の私のルーティンてゆーので、土曜の朝、メイクするまでーみたいなんをダラダラやっていたのですが、髪の毛切りにヘアー担当のまっちゃんが家に来てくれていたのですが、結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」と、写真の状況について紹介。
ヘアカットを行い、最初にハサミを入れたのは息子であることを説明し、ヘアカットを行う様子を写真とともに伝えている。
ファンからは「息子ちゃんに切ってもらうなんて素敵〜!!」「ボブなくぅちゃん可愛くて大好きです」「ピンクヘアーもおNEWカットもかわちい」などと新ヘアへのコメントが寄せられたほか、長男との親子ショットに対しては「息子さんがくぅちゃんにも似てるし旦那様にも似てるしお2人の良いとこどりのイケメンでビックリしたーー」「鼻がめっちゃくうちゃん」「息子さん旦那さんにそっくり」「仲良し親子」といったリアクションが目立った。
倖田は2011年12月、BACK-ONのKENJI03と結婚し、12年7月に第1子男児を出産。今年3月30日には、公式サイトを通じて第2子の妊娠を発表している。
【写真】「息子さん顔出しされてたんですね！」「イケメン」倖田來未＆長男の親子ショット
倖田は「つい先日、kkappゆうファンクラブアプリの生配信 月に2回はやってるんですが、朝の私のルーティンてゆーので、土曜の朝、メイクするまでーみたいなんをダラダラやっていたのですが、髪の毛切りにヘアー担当のまっちゃんが家に来てくれていたのですが、結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」と、写真の状況について紹介。
ファンからは「息子ちゃんに切ってもらうなんて素敵〜!!」「ボブなくぅちゃん可愛くて大好きです」「ピンクヘアーもおNEWカットもかわちい」などと新ヘアへのコメントが寄せられたほか、長男との親子ショットに対しては「息子さんがくぅちゃんにも似てるし旦那様にも似てるしお2人の良いとこどりのイケメンでビックリしたーー」「鼻がめっちゃくうちゃん」「息子さん旦那さんにそっくり」「仲良し親子」といったリアクションが目立った。
倖田は2011年12月、BACK-ONのKENJI03と結婚し、12年7月に第1子男児を出産。今年3月30日には、公式サイトを通じて第2子の妊娠を発表している。