歌手・倖田來未さんが6月15日、自身のインスタグラムを更新。長男に髪を切ってもらう様子を公開しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】13歳長男に髪を切ってもらう姿を公開 ファン反響「boyイケメン」「くうちゃんにソックリ」





倖田さんは自身のファンクラブアプリの生配信で「朝の私のルーティンてゆーので、土曜の朝、メイクするまでーみたいなんをダラダラやっていた」と投稿。









ヘアー担当の方がその場にいたということですが、「結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」と綴り、長男に髪を切ってもらうことになったことを明かしました。









画像に写る2人のリラックスした表情から親子の仲睦まじい様子がうかがえます。倖田さんの長男は2012年7月生まれで、来月14歳。倖田さんは今年3月に第2子妊娠を発表しています。









この投稿を見た人たちからは「boyイケメン」「息子っち、くうちゃんにソックリ」「息子ちゃんに切ってもらうなんて素敵〜」「仲良し家族、憧れです」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】