高齢者の体の状態を疑似体験する研修会が秋田市のホテルで開かれました。



日常に潜む不便さを知り、サービスの向上につなげます。



研修会に参加したのはこの春、秋田市の秋田キャッスルホテルに入社した16人です。



関節の動きを制限する装具を身に付けたり、白内障や緑内障の見え方が再現できるメガネをかけたりして高齢者の体の状態を体験しました。



暗い照明や段差は高齢者にとって大きな負担になる場合があります。





ホテルの中を歩きながら配慮が必要なポイントを確認し合いました。介護士「何だかわかりますか？」社員「ポスターがあるのは分かるんですけど文字とか色は全然わからないです」チラシや新聞をめくることもスムーズにできなくなります。介護士「今の生活がどれだけ普通か、見えるのも聞こえるのも普通だけど、でもその普通が普通じゃなくなる時がやっぱり来るし、経験してる人がやっぱりいるしっていうのを体験できたら」記者「館内歩いていかがでしたか？」社員「腰がきついです」「あと何段ですとか言ってほしかったです」社員「目線も低くなっているので、周りの障害物にも注意しながら案内できればいいなと思いました」社員「小さな段差でもお声がけしてお手伝いしたりとか、そういうの心がけたいと思いました」高齢者が感じる不便さを身をもって知った新入社員たち。誰でも安心してホテルに滞在できるよう、思いやりのあるサービスの提供を目指します。