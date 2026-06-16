E&Iクリエイション株式会社（2ndfocus）は、ニコンのミラーレスカメラ「Z f」専用アクセサリーとして、YUWOODブランドの「ウッドグリップ 一体型ベースプレート」のウォールナットモデルを6月12日（金）に発売した。価格は1万4,800円。

ウォールナット材のグリップと金属製ベースプレートを組み合わせた製品。「ウッドグリップ 一体型ベースプレート」としては、グリップ素材に黒檀を使用した製品を1月9日（金）に発売済み。

また、金属部のカラーバリエーションとしてブラックとシルバーを用意する。

Zfは、ニコンのフィルムカメラ「FM2」にインスパイアされたヘリテージデザインを採用するフルサイズミラーレスカメラ。往年のMFフィルムカメラのデザインに倣い、右手側の指掛かりは比較的浅めとなっている。

本製品はアルカスイス互換形状のベースプレートとして機能するだけでなく、Zfにグリップを加えられる。大口径レンズ装着時や長時間の撮影時に、より安定してカメラを保持できるという。

装着したままバッテリーやメモリーカードの交換にも対応する。

ブラック

シルバー

外形寸法：149×58×70mm 質量：約96g 価格：14,800円