いま気になる話題について、街の皆さんにお話を聞いてきました。



（藤井アナウンサー）「先日、日本中を熱狂させた国民的アイドルグループ・嵐の活動が終了しました。きょうはあなたがいまハマっていること・推し活を聞いていきます。ちなみに私はもう見ての通り、サッカー日本代表を何年だろう、ずーっと応援していますよ。最後までがんばれ！日本」





『いまあなたが“推し”ていること、ハマっていることは？』

（藤井アナウンサー）「いまハマっていることは？」



（小樽市在住）「ハマっていることというか、子連れで行ける場所を探してリサーチして行くのが最近多い」



（藤井アナウンサー）「最近良い場所は見つけた？」



（小樽市在住）「ウイングベイ小樽に新しく遊び場ができた（のを見つけた）」



こちらの女性もー



（札幌市在住）「子連れで行けるカフェとかが増えてきているので、そこをインスタとか見て調べたりして行けたら行ってみるのはハマっている」



（藤井アナウンサー）「最近良いところは見つけた？」



（札幌市在住）「（札幌の地下鉄南北線）北３４条駅の近くに、サクラビレッジというカフェがあって、芝生の席があって赤ちゃん連れが連れていきやすくもなっていて、トーストがおかめやのパンを使っていて、厚切りのハニートーストが美味しい」



お子さんと一緒のお出かけやカフェ巡りに夢中になっているという方が多くいました。

そして取材中、まさに“推し活中”という方にも出会いました。



（藤井アナウンサー）「写真を撮られていましたけど、推し活は？」



（札幌市在住）「写真ですね。（歴は）まだ５年くらい。きっかけは勤めている時に後輩に『インスタが面白い』と勧められて、それで（写真に）ハマっちゃった。カメラが５万でレンズが３万なので８万くらい（使っている）。カメラをやると動くんですよね、出かけちゃう、あちこちに。（推し活をきっかけに）モノを見る観察力がついた。（今後は）日本一周したい」



こちらの女性も趣味に多くの時間を使っているようです。



（藤井アナウンサー）「ハマっていることや推し活・趣味は？」



（札幌市在住）「ミシンでいろいろ作ったりしている。子どもが小さい時からだから２０年くらい」



（藤井アナウンサー）「身につけているものでは…これを全部作った？」



（札幌市在住）「（洋服は）買わないでその代わりに生地をいっぱい買っちゃいます」



そして、こんな人もー



（札幌市在住）「ピラティスのインストラクターをやっているので、他のスタジオがどうなっているのかを見るのにハマっている」

さらに、私の「サッカー日本代表推し」のようにスポーツに熱中しているという方もー



（札幌市在住）「私はいまスキージャンプをやっているので、それが（ハマっていること）。入学した大学のスキー部がジャンプをメインに活動している部活だったので、それをきっかけに、昔から挑戦してみたかったので。去年の夏に初めて大倉山ジャンプ競技場を飛びました。大学に入ってから初めて自分でやりたいと思ったことに挑戦して、いまもすごく充実している」



日々の活力になる“推し活”。



あなたがいま熱中していることはなんでしょうか？