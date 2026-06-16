「幸せそう」40歳を迎えた長谷川潤、再婚夫とのラブラブ“頬キス”を公開 自然豊かな場所で圧巻の“ハイレグ水着姿”も披露
モデルの長谷川潤（40）が14日、自身のインスタグラムを更新。40歳を迎え、自然豊かな場所で夫とリフレッシュ時間を満喫する様子を公開した。
【動画】「幸せそう」「仲良いですね！」長谷川潤＆再婚夫の“ラブラブ夫婦旅“
長谷川は「Reminding myself to widen my capacity to let love inー to fully receive it without question #celebrating40 #embodiment」と、40歳を祝い再婚した夫とのラブラブなひとときを収めた動画を披露している。
自然豊かな場所で穏やかに過ごし、スラッと伸びた美脚際立つ“ハイレグ水着姿”や、夫から“頬キス”が贈られるシーンなど、終始リラックスした空気が漂う夫婦の仲むつまじい姿が捉えられていた。
この投稿に、コメント欄には「みてるだけで癒されます」「幸せそう 素敵〜」「いつもお美しい」「旦那さまと二人のラナイ島旅行?!素敵〜」「旦那さんと仲良いですね！」「お誕生日おめでとうございます」などの反響が寄せられている。
長谷川は2011年6月に一般男性と結婚し、翌12年12月に第1子となる長女、14年9月に第2子となる長男を出産するも、19年5月に離婚。21年2月、再婚したことを発表した。
【動画】「幸せそう」「仲良いですね！」長谷川潤＆再婚夫の“ラブラブ夫婦旅“
長谷川は「Reminding myself to widen my capacity to let love inー to fully receive it without question #celebrating40 #embodiment」と、40歳を祝い再婚した夫とのラブラブなひとときを収めた動画を披露している。
この投稿に、コメント欄には「みてるだけで癒されます」「幸せそう 素敵〜」「いつもお美しい」「旦那さまと二人のラナイ島旅行?!素敵〜」「旦那さんと仲良いですね！」「お誕生日おめでとうございます」などの反響が寄せられている。
長谷川は2011年6月に一般男性と結婚し、翌12年12月に第1子となる長女、14年9月に第2子となる長男を出産するも、19年5月に離婚。21年2月、再婚したことを発表した。