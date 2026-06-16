MLBは15日（日本時間16日）、来月開かれるドラフト会議の指名候補が実技のアピールや身体検査を行う「2026年MLBドラフト・コンバイン」の参加者を発表。昨秋にNPBのドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）、オリックスから6位指名を受けたジョージア大・石川ケニー投手（22）らが名を連ねた。

2026年のドラフト・コンバインはダイヤモンドバックスが本拠とするアリゾナ州フェニックスのチェイス・フィールドで6月23〜26日（同24〜27日）に行われ、大学生195名、高校生140名を含む計335名のドラフト候補選手が参加。元メジャーリーガーやコーチ、各球団の編成部門メンバー、スカウトディレクター、球団関係者も集まる。

25年には、コンバイン参加者309人のうち82.8パーセントにあたる256人がMLBドラフトで指名され、その中には上位100名のうち87名が含まれた。コンバインの規模拡大に伴っての影響は球界全体に波及し、これまでに118人の参加者（野手57名、投手61名）がメジャーデビューを果たした。

MLBのドラフト会議は7月11〜12日（同12〜13日）にフィラデルフィアで開催される予定。佐々木は渡米2年目の今季、52試合に出場して打率.261、16本塁打、47打点を記録。ソフトバンクとの交渉権は7月末までで、6月下旬をメドに一時帰国を検討し、面談する予定としている。