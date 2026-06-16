「カブス−ロッキーズ」（１５日、シカゴ）

カブスのピート・クローアームストロング外野手（２４）が今季ＭＬＢ初のサイクル安打を達成した。

２５年７月１２日にツインズのバイロン・バクストンがパイレーツ戦で達成して以来、３５０度目。カブスでは昨年３月３１日アスレチックス戦でのカーソン・ケリー以来、１１人目。リグレーフィールドで達成されるのは１９９３年５月９日のマーク・グレース（カブス）以来、３３年ぶりとなった。

日本でもＰＣＡの愛称で親しまれる２４歳は、王手をかけて臨んだ七回の第４打席に右前に運んだ。球場は大盛り上がりとなったが、直後にまさかのけん制死となった。

初回に先頭打者弾となる１３号ソロを放つと、三回にはライトへ三塁打、五回にはライトへ二塁打を放ち、王手をかけていた。珍しい「リバース・サイクル」となった。

「リバース・サイクル」は１６年ブルージェイズ戦でインディアンス（現ガーディアンス）のラジャイ・デービスが達成して以来、１０年ぶり１１度目の記録となった。