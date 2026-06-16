サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＧ組が始まり、ベルギーとエジプトが１−１で引き分けた。

格上のベルギーを相手に、エジプトが堂々と渡り合った。この日が３４歳の誕生日だったサラーが実績通りの存在感を発揮し、チームに自信にもたらす先制点をアシストした。

イングランド・プレミアリーグのリバプールで９季にわたって活躍し、４度のリーグ得点王。注目度は群を抜いており、ボールを持てば、ひときわ大きな歓声を浴びた。

２０分だった。右サイドから正確で鋭いパスを中央に送った。ペナルティーエリアの手前で受けたアシュルが右足を振り抜き、強烈なシュートをゴール左隅に突き刺した。

その後もサラーは攻撃の起点となった。相手のマークは厳しさを増したが、しっかりとボールをキープし、味方につないだ。７６分に交代した際には割れんばかりの拍手が送られた。

ハッサン監督は「私が選んだ２６人の選手全員に大きな信頼を寄せている」と言いつつ、「サラーは代表チームにおいて、ピッチ内外で影響力のあるとても重要な選手の一人だ」と力を込める。頼れるエースが輝きを放ち、エジプトが４度目のＷ杯で初勝利をつかめることを十分に予感させるドローだった。（帯津智昭）

【戦評】ベルギー１―１エジプト

Ｗ杯で初対戦の両チームが引き分けた。２大会ぶり出場のエジプトは２０分、サラーのパスを受けたアシュルがミドルシュートを決めて先制した。ベルギーは相手の堅守に苦しんだが、６６分、直前に交代で入ったルカクが相手ＤＦのオウンゴールを誘って追いついた。