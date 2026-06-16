【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表の北中米Ｗ杯初戦オランダ戦（２△２）で登場した、巨大ホワイトボードの真相が明らかになった。同戦ではベンチの森保監督らがピッチに向けて、「４５」「２」など大きな文字で数字の書かれたホワイトボードを掲げる姿が話題となっていた。

チームは１５日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設でＵ―１９日本代表と非公開で練習試合を行った。練習後、取材に応じた小川航基が、数字の真相は試合経過時間であったと説明。「電光掲示板が真ん中にしかなくて、時間が見えなくて、サイドからしか今何分たっているのか分からないというようなインフォメーションをもらった。周りのスタッフに伝えて、伝える方法はないかというので、なかなか一人の選手に言ってもそこから伝達するのになかなか時間がかかってしまうので、ああいうふうな行動だったと思います」と説明した。

異例の行動の中心にいたのは、やはり経験豊富なＤＦ長友佑都だった。「佑都くんを中心に、みんなずっと言っていたので、書け、何か伝えろみたいな感じで。そんな状態ではありました。ＳＮＳで話題になっていましたね。でもやれることは尽くしたんじゃないですか。あれ以外に方法はないと思うので」と話した。

試合会場のダラス競技場はＮＦＬダラス・カウボーイズの本拠地として使用される約７万６４９人収容の巨大スタジアム。グラウンド上方に幅４８メートル、高さ２２メートルで「世界最大のフルハイビジョン対応の映像スクリーン」とギネス世界記録に認定された超大型ビジョンが設置されているが、ピッチ上の選手からは必要な情報が見えなかったよう。

ホワイトボードの数字をめぐっては、海外メディアも注目。「前代未聞」「古典的だが効果的」「賢い」などネットで話題になっていた。