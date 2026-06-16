米国の戦略資産であるB−52戦略爆撃機が本土で墜落し、搭乗者8人が死亡したと伝えられた。

AP通信やCNNテレビによると、カリフォルニア州ロサンゼルス（LA）の北東に位置するエドワーズ空軍基地は15日（現地時間）、フェイスブックで「ボーイングB−52ストラトフォートレス戦略爆撃機1機が午前11時20分、離陸直後に墜落した」と発表した。続いて「救助隊が現場に即座に出動し、状況に対応中」と伝えた。

軍関係者はこの事故で爆撃機に搭乗していた隊員8人全員が死亡したと推定されると、AP通信に伝えた。

ロイター通信が配信した事故直後の写真を見ると、墜落した爆撃機は機体の原形をとどめないほど破損している。

エドワーズ空軍基地は「墜落後、飛行機には事実上何も残っていないとみられる」とし「初期の兆候はこの墜落で生存の可能性はないことを示している」と明らかにした。

この爆撃機は離陸当時に定例のテスト任務を遂行中だったという。正確な事故の原因はまだ確認されていない。

B−52は1952年に初めて飛行した米空軍の代表的な長距離爆撃機。米国の戦略爆撃機のうち最も古いが、核搭載が可能で、現在も現役として活躍している。通常兵器から核ミサイルまで搭載できる。射程200キロの空対地核ミサイルをはじめ、最大31トンの爆弾を積んで6400キロ以上を飛行し、目標物を爆撃した後に帰還できる。ベトナム戦争や湾岸戦争、イラク戦争、アフガニスタン戦争のほか、最近の中東での軍事作戦などにも投入された。

事故が発生したエドワーズ空軍基地はロサンゼルスから北に100マイル（約160キロ）離れた砂漠に位置する。