グループNMIXX（エンミックス）のメンバー、ソリュンがワールドツアーコンサート中に激しい腰痛に見舞われながらも、涙をこらえてステージに立ち、感動を呼ぶ一方で、心配の声も集まっている。

最近、SNSやオンラインコミュニティでは、ソリュンが公演中に腰を押さえながら苦しそうに振り付けをこなし、ついにはこらえきれず涙を流す映像が拡散され、話題となった。普段は明るいエネルギーを見せているソリュンが痛みに耐える姿に、ファンからは心配の声が相次いだ。

その後、ソリュンはファン向けコミュニケーションプラットフォームを通じて、当時の状況と心境を率直に明かした。リハーサル中に腰を痛めたというソリュンは、「会社も病院も休むことを勧めたが、少しでもステージに立ちたいという自分の意志が強かった」とし、ファンとの約束を守るためにステージに立った理由を説明した。

特にソリュンは、病院での治療について「うつ伏せになって注射を打ったが、あまりにも痛くてベッドが涙まみれになった」とのエピソードを明かし、ファンの胸を痛ませた。看護師たちが涙を拭うソリュンをなだめ、励ましたほどの激しい痛みだったにもかかわらず、ソリュンは闘志を見せ、最後までステージをやり遂げた。

これに対しファンたちは、ステージ上で流した涙の裏にあったソリュンの強い責任感と真心に熱い声援を送る一方で、健康を最優先にしてほしいとの心配の声も寄せている。