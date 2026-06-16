韓国陸軍のある部隊で、妊娠中の女性軍人大尉が上官による暴言やいじめに苦しめられた末に流産したとの疑惑が浮上した。事実関係の確認に乗り出した軍は、「調査結果に基づき厳正に措置する予定だ」と明らかにした。

15日、軍によると、陸軍は首都軍団所属のA中佐を対象に監察調査を進めている。

部署長であるA中佐は、B大尉（女性軍人）ら勤務評定権限を持つ部下に対し、暴言や罵声を日常的に浴びせ、不当な指示を出すなど、職場内いじめを繰り返していた疑いがもたれている。

A中佐は、B大尉が妊娠した後も暴言を続け、妊娠した軍人が1日2時間利用できる「母性保護時間」制度を利用しようとすると、高圧的な態度を示して利用を認めなかったという。

このほかにも、B大尉に早朝出勤を命じた上で、6階建ての建物の階段を上り下りしながら書類の受け渡しをさせたり、妊娠初期だったB大尉に対し、「まだお腹が出ていない」として訓練中の装具着用を強要したとの疑惑もある。

いじめに苦しんでいたB大尉は、最終的に繰り返し不正出血の症状を経験し、妊娠10週目で流産したと伝えられている。

陸軍は、こうした事実を把握した直後にA中佐を分離措置し、B大尉については被害者保護措置を取っていると明らかにした。

陸軍は、「軍は人権を侵害する行為を重大に認識している」とし、「提起された疑惑について事実関係を徹底的に確認しており、調査結果に基づいて法令および規定に従い措置を講じる」と強調した。