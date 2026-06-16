【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）

【映像】母国ファン指摘の「怠慢な動き」（実際の様子）

オランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンに、母国ファンから批判が殺到している。日本代表の得点シーンにおける「怠慢な動き」が原因だ。

オランダ代表は日本時間6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループF第1節で日本代表と対戦。二度のリードを守りきれず、2−2のドローに終わった。

左SBで先発したファン・デ・フェンは、57分の日本の同点ゴールの場面で致命的なミスを犯してしまう。自陣右サイドのボックス内でMF久保建英からMF中村敬斗にマイナスのボールが渡ったタイミングで、MFティジャニ・ラインデルス、DFヤン・ポール・ファン・ヘッケ、そしてDFフィルジル・ファン・ダイクは一斉に前に押し上げた。シュートコースを潰せるうえ、最終ラインを揃えることでオフサイドも取れる可能性があるからだ。

しかし、左サイドでMF堂安律のマークについていたファン・デ・フェンだけは、ボールウォッチャーになってしまう。その場でほぼ足を止めてしまっていたのだ。

中村がシュートを放った際には、ファン・ヘッケの後ろにいたFW前田大然が反応。もしファン・デ・フェンがファン・ダイクらと同じラインまで上がっていれば、「ボールに関与」した前田のオフサイドとしてゴールが取り消された可能性が極めて高いシーンだった。

「あそこで何してたんだ？」の声も

ファン・デ・フェンは最高時速37キロ超という世界屈指のアスリート能力を誇る一方、ラインの押し上げやマークの受け渡しなど戦術的な動きの未完成さが、所属するトッテナムの試合でも度々指摘されてきた。

今回もその未熟さから失点に関与してしまったため、母国オランダのファンはSNS上で激怒。「オフサイドを無効にしてしまうなんて、ファン・デ・フェンは怠惰だな」「あそこで何してたんだ？」「オフサイド取れただろ」「前田のオンサイドを助けた」「ファン・デ・フェンはなんて怠け者なんだ」「日本に味方するな」「なぜ止まってるんだ…」「ファン・デ・フェンだけラインを見てない」「なんて酷いポジショニングだ」「ラインを見るという簡単なタスクすらできないのか？」など、厳しい批判の声が相次いだ。

初戦では勝点1を分け合った両者。6月21日のグループ第2戦では、日本代表がチュニジア代表、オランダ代表がスウェーデン代表と対戦する。

（FIFAワールドカップ2026）

