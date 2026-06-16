◇W杯北中米大会1次リーグG組 イラン ― ニュージーランド（2026年6月15日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組の第1戦が15日（日本時間16日）に行われ、イラン（FIFAランク20位）が米西部カリフォルニア州ロサンゼルスでニュージーランド（同85位）との初戦に臨んだ。

戦争状態にあった米国とイランは直前に戦闘終結に向けた覚書に同意したが、試合前日と当日しか米国滞在が許されないなど、イラン代表は出場国の中で最も多いハンデを抱えたままピッチに立った。

イラン国外最大規模のイラン人コミュニティがある開催地のロサンゼルス。複数の海外メディアによると、会場の外には300〜500人の抗議者が試合前から集い、反イラン政府を訴えるプラカードや旗を掲げながら体制変革を訴えたという。

また、試合会場でも反体制派が抗議活動で使用する旧国旗を掲げる人がいたという。国歌斉唱時にはブーイングも聞こえた。イランのドンヤマリ・スポーツ相は試合会場で同国の政府に敵対する動きがあった場合はプレーの中断など試合をボイコットする考えを事前に示していたが、試合は滞りなく進行した。

4大会連続7回目のW杯。先発の約半数の6人は戦争の影響で2月以降、クラブでの実戦機会がなかった国内組が占めた。GKと最終ラインの4人全員はその国内組で、開始7分に失点した。

その後も押し込まれる時間が続いたが、同23分には自陣からドリブルで駆け上がったエースのタレミの右足シュートが右ポストを直撃。ゴールまであと一歩に迫った。

飲水タイム「ハイドレーションブレーク」後に攻勢を強めると、前半32分に追いついた。DFレザイアンの右サイドからのパスを起点に中央で縦につなぐと、最後はFWモガンルーのシュートのこぼれ球をゴール前に走り込んだレザイアンが右足アウトサイドで押し込んで試合を振り出しに戻した。会場は大きな歓声に包まれた。