福士蒼汰、役作りにAI活用「細かい情報を勉強」 PCを持ち運び「身近な存在」
俳優の福士蒼汰（33）が16日、都内で行われた『デル・テクノロジーズ ブランドアンバサダー就任式＆トークセッション』に出席した。
【全身ショット】まるでサラリーマン PCを持ちビシッとスーツをきめた福士蒼汰
ブランドアンバサダーに就任した福士は「普段、PCは身近な存在で、持ち運んでいるので、魅力を感じさせてもらい、どんどん使わせていただきたいなと思います」と喜びのコメント。その後、同商品を手にした福士は「薄っ！軽っ！シンプルながら洗練されていて高級感漂う色味を感じました」と、さっそく自身の言葉で魅力を伝えていた。
また、普段からPCが身近な存在だという福士は「AIを使って、役作りや細かい情報を勉強しています。メモとして使うこともあります」と明かし、「デルのPCはワンタッチでAIを使用することができると伺いました。ワンタッチでAIに直接質問したいなと思います」と、アンバサダーっぷりを発揮した。
フォトセッション時には、同社の職員と英語で会話をする姿もあった福士。「デルは挑戦する人を応援する企業だと伺っています。僕自身も挑戦することが大好きで、言語の勉強などをいろいろしているのですが、僕も挑戦する方を応援できたらと思っています」と意気込んだ。
デル・テクノロジーズは、モバイルノートパソコン『XPS 13』をきょう16日から日本発売開始。7月9日から12日には東京・ZeroBase表参道で『XPS ポップアップイベント』を開催する。
【全身ショット】まるでサラリーマン PCを持ちビシッとスーツをきめた福士蒼汰
ブランドアンバサダーに就任した福士は「普段、PCは身近な存在で、持ち運んでいるので、魅力を感じさせてもらい、どんどん使わせていただきたいなと思います」と喜びのコメント。その後、同商品を手にした福士は「薄っ！軽っ！シンプルながら洗練されていて高級感漂う色味を感じました」と、さっそく自身の言葉で魅力を伝えていた。
フォトセッション時には、同社の職員と英語で会話をする姿もあった福士。「デルは挑戦する人を応援する企業だと伺っています。僕自身も挑戦することが大好きで、言語の勉強などをいろいろしているのですが、僕も挑戦する方を応援できたらと思っています」と意気込んだ。
デル・テクノロジーズは、モバイルノートパソコン『XPS 13』をきょう16日から日本発売開始。7月9日から12日には東京・ZeroBase表参道で『XPS ポップアップイベント』を開催する。