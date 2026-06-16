立憲幹部が「豊かな子は自衛隊とかならない」発言議員を厳重注意　「極めて配慮に欠ける発言」

立憲民主党の斎藤国会対策委員長は16日、前日行われた参議院決算委員会で「豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」などと自説を展開した同党の古賀千景議員を厳重注意したと明らかにした。

斎藤氏は、「自衛隊に行く子供たちは経済的に厳しい。豊かな子どもたちは自衛隊とかならない」との古賀議員の発言への見解を記者から問われ、「極めて配慮に欠ける発言であったと思う」と述べた。

そして、「古賀議員が委員会の中で謝罪し、撤回したと認識している」と述べるとともに、斎藤氏は「私からも昨日、本人に厳重に注意した」と明かし、「本人も大変反省している」と説明した。

そのうえで、斉藤氏は立憲の議員らに対して「同様のことがないように、発言には十分に留意するよう引き続ききちんと指導をしていきたい」と語った。

15日の参院決算委員会での古賀議員の発言をめぐっては、答弁に際して苦言を呈した小泉防衛大臣が16日の会見でも改めて「隊員と家族が傷ついている」などと抗議の意を表明したほか、自民党の萩生田幹事長代行も「自衛隊員とその家族に対して非常に無礼な発言だ」と批判するなど、波紋が広がっている。