16日、上野賢一郎厚生労働大臣は会見で、糖尿病治療薬「マンジャロ」などの適正使用について注意喚起を行うことを明らかにした。

【映像】上野厚労相「マンジャロは臨床試験ではダイエットなどの効果は証明されていない」

上野大臣は「マンジャロは2型糖尿病のみを効能効果として承認されており、臨床試験ではダイエットなどの効果は証明されておらず、本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じる可能性があります。お使いになる方には、正しく理解をして、適正に使用いただくことが必要でありますので、医療者の方からのリスクについての十分な説明を改めてお願いしたいと考えております」と述べ、本来の効能効果以外での使用に伴うリスクに警鐘を鳴らした。

その上で具体的な対応として、「本日XなどのSNSを通じて国民の皆様向けにも改めて注意喚起を行うとともに、マンジャロ等の治療薬の適正使用を徹底するために、改めて医療機関等に通知を発出いたします」と説明。通知の内容については「医薬品の添付文書に基づく適正使用、副作用に対して直ちに適切な処置ができる体制の整備、虚偽または誇大広告の禁止など、医療広告に関する注意事項などを示したいと考えております」と明らかにした。

さらに製薬企業に対する対応にも言及し、「マンジャロ等を製造販売する製薬企業に対しては、医療機関や薬局への注意喚起の徹底や、安全性情報の収集への協力要請など、適正使用の促進に向けた対策を講じるよう要請を行うこととしております」と述べた。

医療機関等への通知や製薬企業への要請については、本日（16日）付けで行うことを明言。最後に上野大臣は「マンジャロ等の適用外使用による思わぬ健康被害を防止するために、引き続き関係団体や製薬企業とも連携をしながら、必要な対応に取り組んでいきたいと考えております」と述べ、引き続き関係機関と協力しながら対応にあたる姿勢を強調した。

（ABEMA NEWS）