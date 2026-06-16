【エビアン＝上地洋実、ジュネーブ＝田島大志】先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）が１５日、フランス南東部エビアンで開幕した。

初のサミット参加となった高市首相は、初日に行われたワーキングディナーで、中東情勢や対中国を意識したサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に向けてＧ７の結束を呼びかけた。

１５日夜の歓迎式典で、議長国フランスのマクロン大統領夫妻がレマン湖を望む会場で各国首脳を出迎えた。その後、首脳らは夕食をとりながら、イランやウクライナなどの地域情勢から経済安全保障まで、幅広い国際課題について率直な意見交換を行った。

高市首相は、米国とイランの戦闘終結に向けた協議で合意が成立したことについて、米国の外交努力に敬意を表した上で、「最終的な合意が一日も早く実現することが重要だ」と強調した。唯一の戦争被爆国としての日本の立場に触れ、「国際原子力機関（ＩＡＥＡ）と連携したイランの核兵器開発阻止を訴える」と述べ、Ｇ７で一致して対応したい考えを示した。

また、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が「重要物資の備蓄の重要性を知らしめた」とし、Ｇ７が有志国などと連携して重要鉱物の共同備蓄を推進する構想を提案した。レアアース（希土類）の輸出規制などで経済的威圧を強める中国を念頭に、各国が共同で備蓄を進め、供給が途絶えた際に協調して放出する仕組みを想定している。

米国のトランプ大統領からは、イランとの合意内容について説明などがあったとみられる。２日目となる１６日には、イラン情勢やウクライナ情勢についてＧ７以外の関係国の首脳も参加し、より踏み込んだ議論が行われる見通しだ。