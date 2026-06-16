犬の呼吸が普段と違うときに考えられる理由5つ

人間のように「苦しい」「つらい」と言葉で伝えられない犬にとって、呼吸の変化は異変が起きている重要なサインです。一時的なものから、中には一刻を争う重大な病気が隠れていることもあります。

もし愛犬の呼吸が乱れていたら、以下のような理由の可能性があるのかを探ってみてください。

1.体温調節によるもの

犬は体温が上がると口を開けて「ハァハァ」と浅く早い呼吸（パンティング）を行い、唾液を蒸発させて熱を逃がそうとします。散歩や運動後に呼吸が乱れるのは、生理的な反応なので大きな心配はいりません。

ただし暑い夏の時期は熱中症のリスクが高まるので、なかなか呼吸が落ち着かない場合は要注意です。

2.ストレスや緊張

とくに体を動かしたわけではないのに急に呼吸が荒くなった場合は、ストレスや緊張を感じている可能性があります。例えば、前方から苦手な犬が近づいてきたり、苦手な雷や花火の音が外から聞こえてきたりといった場面です。

恐怖や緊張を感じると心拍数が上がり、呼吸が早くなることがあります。体温調節のパンティングとは異なり、落ち着かない様子が見られたり、一定方向を注意深く見たりといった行動も同時に見せることが多いです。

3.呼吸器や心臓などの病気

呼吸に異変を感じた時に、最も注意したいのが病気の可能性がある場合です。気管支や肺などに炎症が起きていたり、水が溜まったりなどの呼吸器に問題があるとスムーズに息ができなくなります。

また、僧帽弁閉鎖不全症といった心臓機能が弱まる病気も苦しそうな呼吸が見られることが多いです。鼻詰まりや発熱、あるいは痛みのサインである可能性もあるので、注意深く観察する必要があります。

4.異物の誤飲

突然「ゼーゼー」と音を立てたり、パニックになって前足で口元を気にするような仕草を見せたりする場合は、異物の誤飲を疑いましょう。おもちゃの破片や布などを誤って飲み込んでしまい、異物が気管を塞いでしまっているのかもしれません。

完全に気道が塞がると窒息の危険があり、一刻を争う緊急事態となります。自己判断で口の中に手を突っ込むなどの対応を取ると、パニック状態に陥った犬から噛みつかれたり、異物をさらに奥へ押し込んでしまうこともあります。

速やかに動物病院へ連絡し、獣医師の指示のもとで適切な処置を受けることが重要です。

5.貧血を起こしている

なぜか愛犬の呼吸が乱れるのは、貧血を起こしている可能性があります。犬の貧血は免疫の異常（免疫介在性溶血性貧血）や、玉ねぎを食べてしまった際の中毒症状、あるいは体内の腫瘍からの出血といった深刻な原因であることが多いです。

酸素不足に陥るため、少し動いただけで「ハァハァ」と息が上がってしまい、その場に座り込むこともあります。

危険な症状を判断する方法

愛犬の呼吸の異常に気づいたときに、受診の目安がわかると冷静に対応しやすくなります。以下にまとめた、危険な症状を判断する方法をチェックしてみてください。

1分間の呼吸数を測る

犬の正常な安静時の呼吸数は、1分間に約15～30回程度です。寝ている状態にもかかわらず、1分間に40回以上の呼吸がある場合は危険な状態に陥っている可能性があります。

普段から1分間の呼吸数をカウントする 習慣をつけましょう。呼吸は胸が「膨らんで、戻る」を1回とカウントします。

舌や歯茎の色をチェックする

「普段とは様子が違う」と感じたら、犬の口元をそっとめくって舌や歯茎の色をチェックしてみてください。健康な犬であればきれいなピンク色をしていますが、酸素不足の場合は紫色や白っぽい色に変色しています。

「チアノーゼ」と呼ばれる危険な状態に陥っている場合は、一刻も早い救急処置が必要です。

呼吸の姿勢や音をチェックする

犬がどのような姿勢でどんな音を立てて息をしているかも、重要な判断材料になります。寝ているときも「ゼーゼー」と異音がする、伏せをすると苦しそうにしているなど、獣医師に詳しい情報を伝えるようにしましょう。

誤食の場合は何をどの程度飲み込んでしまったのか、できる限り確認すると的確な判断がしやすくなります。また、近年では家の中にいても熱中症にかかる場合も多くなってきているので、「ただのパンティング」と思わずに日頃から注視することも大切です。

まとめ

犬は普段からパンティングを見せるため、呼吸の乱れに気づきにくい面があります。危険な状態をいち早く回避するために、日頃から愛犬の健康観察は欠かさないようにしましょう。

ストレスや緊張といった心の不調である可能性も踏まえて、愛犬の心の動きにも目を向けてみてください。

(獣医師監修：後藤マチ子)