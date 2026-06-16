「アンチだって心の底では…」大谷翔平が“最高の選手”である証し「驚くことじゃないさ」「当然だよね」

大谷がオールスターゲームのファン投票の中間結果で両リーグでトップに立っている(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が、現地時間7月14日に行われるオールスターゲームのファン投票の中間結果で両リーグでトップに立ち、『MLB公式X』が1枚の写真を添えて伝えた。

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Xでは「ショウヘイ・オオタニが110万票以上を獲得し、両リーグ最多得票で独走中！6月25日の時点で各リーグの最多得票となった選手は、その時点でオールスターへの出場権を獲得する」と綴っている。

SNS上のファンからは「彼が最多得票なのは、最高の選手だからだ！本物の野球ファンならみんな分かっているし、アンチだって心の底では分かっているはず」「驚くことじゃないさ。ショウヘイはスポーツ界全体を見渡してもトップクラスのスターであり続けており、ファンもまた、その声をしっかりと投票に反映させている」「野球界の顔なんだから、当然だよね」「このまま票が伸び続けたら、投手部門と打者部門で別々にオールスターの投票用紙を用意しなきゃいけなくなるかもね！」と、今回の結果は当然だというコメントが多く寄せられた。

大谷が選出されれば6年連続となる。史上最高のプレーヤーとして、球宴では投打同時選出も期待される。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]