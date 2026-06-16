年末年始に東大阪市の花園ラグビー場で開催される全国高校ラグビーフットボール大会。

【写真を見る】兵庫の両雄同士の対戦、試合後の選手たちの表情は？

その兵庫県の出場校を占う上で重要な一戦、（兵庫）県民大会少年の部決勝戦が６月１４日、兵庫フェニックスラグビーフェスティバルの中で行われ、兵庫を代表する両雄、関西学院と報徳学園が激突しました。

“両雄”が今シーズン初めて対決！ 試合開始から闘志むき出しの展開に…

全国大会出場をかけた兵庫県大会では、７年連続決勝で顔を合わせている両チーム。今シーズン初めての対決は、試合開始から闘志むき出しの激しく体をぶつけ合う展開となります。

一進一退の攻防の中で先にチャンスをものしたのは関西学院。１４分、狙いどおりのキックで崩す形からキャプテンのＣＴＢ・鈴木大裕選手のトライで５点をリードします。

しかし、報徳学園も反撃。２５分にＦＬ・山森豪太選手のトライで同点、ＦＢ・木田健琉選手がゴールを決めて７対５と逆転すると、前半終了間際にも１トライを加えて１２対５とリードして前半を折り返します。

先に主導権を握りながら逆転を許した関学はサイドの変わった後半、関学らしい攻撃ですぐさま反撃します。後半開始直後から全員が集中力の高さを見せて、ミスなくボールを継続していくと、テンポよくボールをつないで最後はＦＬ・浅野陽月選手が中央にトライ。ゴールも決めて１２対１２の同点に追いつきました。

報徳学園・前里主将「追いつかれたが焦りはなかった」

しかし、追いついたのも束の間、すぐさま報徳が突き放します。

報徳学園・前里歩夢主将が「追いつかれたが焦りはなかった。とにかくディフェンスで前に出続けようとみんなに話をしていた」と振り返ったように、直後のキックオフから、鋭く前に出て関学にプレッシャーをかけていくと、関学の反則を誘って敵陣深くまで攻め込んでいきます。

そして後半の８分、ラインアウトからスピードある攻撃を仕掛けてＣＴＢ・住家真幸選手がトライ、ゴールも決めて１９対１２と再びリードを奪いました。

それでも差は７点、ここからが本当の勝負とばかりに直後のキックオフから、今度は関学が鋭い出足で報徳を自陣深くまで押し込んでいきます。

強烈なタックルで相手からボールを奪うと、ＦＷ陣が細かくパスをつなぎながら、確実に前進してトライエリアにせまります。しかし、ここは報徳学園が踏ん張りました。トライラインを背にしながら粘り強いディフェンスで関学に得点を許しません。

自陣の深い位置から一気に敵陣へ…報徳学園が攻撃に

そして１５分、自陣の深い位置から安定したスクラムを組んで攻撃にでると、ＢＫ陣の走力をいかして一気に敵陣深くまで攻め込んでいきます。

最後は、ＣＴＢ・住家選手が巧みなステップで２０メートル以上を走り切って中央にトライ。ゴールも決めて２６対１２として貴重な追加点を奪いました。

「スペースが見えたので、自分で行こうと思った。ＢＫ陣のリーダーでチームのエースの（副将）赤穂晃太郎選手が途中で交代したので、自分が役割を果たせてよかった」と話した住家選手。試合の流れを左右する重要な局面で大仕事をやってのけました。

勢い止まらない報徳学園 対する関学は懸命に反撃

こうなると報徳学園の勢いは止まりません。懸命の反撃を試みる関学の仕掛けをしっかりとしたディフェンスで受け止めると、走力のあるＢＫ陣が鋭い攻撃でチャンスをものにしていきます。

２５分に再び自陣からの攻撃で途中出場の高山陽斗選手がトライを奪って勝負を決定づけると、試合終了間際にも、抜群のボディバランスで、こぼれてきたボールをキャッチした住家選手が、タックルを振り切ってこの日３本目のトライ。最後まであきらめずに攻撃を仕掛けてきた関西学院を突き放しました。

兵庫のライバル対決は、試合終盤に決定力の高さを見せた報徳学園が４０対１２で関西学院に快勝して、県民大会のタイトルを獲得です。

敗れた関学 鈴木主将「自分たちの色が出せていなかった」

試合後、敗れた関西学院・鈴木大裕主将は「キックを上手く使って、もっと敵陣でプレーできていたら展開も違ったと思うが、報徳さんに比べて自分たちの色が出せていなかった。それを次の対戦でいかしたい」と振り返りました。

また安藤昌宏監督は「点差は空いたが挽回可能な差だと思っている。選手たちには『やればできる』という去年の成功体験があるので、課題を整理して、ここからさらに強化していきたい」と語りました。

一方、勝利した報徳学園は、前里歩夢主将が「今年は、学年に関係なくチーム全員で勝ち残っていく。今日はそれができてよかった」と笑顔を見せると、西條裕朗監督は「昨年（花園予選決勝で）敗れた悔しさがあったので、今日は選手たちの懸命さが伝わってきた。これで少し自信がついて、熱い夏、その後の強化に臨める」と手ごたえを口にしました。

兵庫フェニックスラグビーフェスティバルとして、関西学院大学対明治大学の試合を前に行われた兵庫の両雄の対決は、１１月に行われる全国高校ラグビー大会兵庫県大会への想いとともに幕を閉じました。

なお、昨年度の大学選手権準々決勝以来の対戦となった大学の試合は、明治大学が３８対２４で関西学院大学に勝利しています。

【兵庫フェニックスラグビーフェスティバル（兵庫県民大会少年の部・決勝）】

報徳学園 ４０－１２ 関西学園

（ＭＢＳ・宮前徳弘）