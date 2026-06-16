中田翔、地鎮祭を経て“施設”が「着々と完成に近づいてるよ!!」 報告した広大な建物に驚き「すごいものができますね」
元プロ野球選手の中田翔（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。「着々と完成に近づいているよ!!」と報告し、公開された写真に反響が集まっている。
【写真】「すごいものが」着々と完成に近づいてる！中田翔が公開した広大な“建物”
中田は「着々と完成に近づいてるよ!!」「#野球スクール」「#名古屋」とハッシュタグとともにつづり、鮮やかなブルーで覆われた建築途中の建物の写真と、その内部を公開。内部にはトラックが3台、ワゴン車1台が余裕で止められるほど広々としており、天井も高さがある作りとなっていた。
この報告に、コメント欄には「名古屋でやるんかな？」「ハンバーグ師匠が3000万円って言ってたやつだ」「ワクワクが止まりません」「すごいものができますね」などの声が寄せられている。
中田は、4月にも「色々始める準備は進んでる!!将来大きな夢を持ったちびっ子達待っててな!!」とつづり、地鎮祭と思われる写真を複数枚公開していた。
【写真】「すごいものが」着々と完成に近づいてる！中田翔が公開した広大な“建物”
中田は「着々と完成に近づいてるよ!!」「#野球スクール」「#名古屋」とハッシュタグとともにつづり、鮮やかなブルーで覆われた建築途中の建物の写真と、その内部を公開。内部にはトラックが3台、ワゴン車1台が余裕で止められるほど広々としており、天井も高さがある作りとなっていた。
この報告に、コメント欄には「名古屋でやるんかな？」「ハンバーグ師匠が3000万円って言ってたやつだ」「ワクワクが止まりません」「すごいものができますね」などの声が寄せられている。
中田は、4月にも「色々始める準備は進んでる!!将来大きな夢を持ったちびっ子達待っててな!!」とつづり、地鎮祭と思われる写真を複数枚公開していた。