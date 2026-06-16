ニューヨーク屋敷「ラルクはこわい…」 フェンダー記念イベントで憧れL′Arc〜en〜Ciel・Kenと「虹」セッション
世界的ギターメーカー・Fenderの旗艦店「Fender Flagship Tokyo」の累計来店者数100万人を記念したイベント『Fender Flagship Tokyo100万人来場記念 〜スペシャルセレブレーション〜』が16日、東京・原宿の同店で開催され、L'Arc〜en〜CielのKenと、お笑いコンビ・ニューヨークが登場した。
【写真】渋い…！名曲「虹」を演奏するL'Arc〜en〜Ciel・Ken
Fender Flagship Tokyoは、2023年6月30日に東京・原宿でグランドオープンしたフェンダーの旗艦店。累計来店者数100万人を目前に控えたことを記念し、今回のスペシャルイベントが実施された。
イベントには、プライベートでも同店を訪れたことがあるというニューヨークの屋敷裕政、嶋佐和也と、同メーカーからシグネイチャーモデルも発表しているL'Arc〜en〜CielのKenが登壇。ニューヨークの2人にとってKenは憧れの存在で、フェンダーや音楽にまつわるトークを繰り広げた。
ニューヨークは仲間の芸人らとともに、YouTube企画から誕生したコピーバンド「ニューヨークバンド」でも活動しているが、Kenは同バンドの動画をチェックしているそう。L'Arc〜en〜Cielへの憧れを語りながらも同バンドでL'Arc〜en〜Cielの楽曲を演奏していないことに触れ、2人にツッコミを入れた。
ギターを担当している屋敷は「ラルクはむずそうでこわい…」と本音をポロリ。3月に東京・Zepp Shinjukuで行ったライブでもL'Arc〜en〜Cielの楽曲は披露していなかったといい、Kenが「端折ってやれば大丈夫だよ」とアドバイスすると、嶋佐が「それは失礼じゃないですか！」とすかさず反応し、会場を盛り上げた。
その後、Kenがギターを手にし、アルペジオを奏でると、L'Arc〜en〜Cielの名曲「虹」のセッションが実現。嶋佐が熱唱し、屋敷もその様子を見守る形で、会場は大きな盛り上がりを見せた。
憧れの人との突然のセッションに、屋敷は「ツッコめなかった」とコメント。「会うまではいちばん怖いと思っていた」というKenとのトークも、終始和気あいあいとした雰囲気で展開され、最後まで笑いと音楽に包まれたステージとなった。
【写真】渋い…！名曲「虹」を演奏するL'Arc〜en〜Ciel・Ken
Fender Flagship Tokyoは、2023年6月30日に東京・原宿でグランドオープンしたフェンダーの旗艦店。累計来店者数100万人を目前に控えたことを記念し、今回のスペシャルイベントが実施された。
ニューヨークは仲間の芸人らとともに、YouTube企画から誕生したコピーバンド「ニューヨークバンド」でも活動しているが、Kenは同バンドの動画をチェックしているそう。L'Arc〜en〜Cielへの憧れを語りながらも同バンドでL'Arc〜en〜Cielの楽曲を演奏していないことに触れ、2人にツッコミを入れた。
ギターを担当している屋敷は「ラルクはむずそうでこわい…」と本音をポロリ。3月に東京・Zepp Shinjukuで行ったライブでもL'Arc〜en〜Cielの楽曲は披露していなかったといい、Kenが「端折ってやれば大丈夫だよ」とアドバイスすると、嶋佐が「それは失礼じゃないですか！」とすかさず反応し、会場を盛り上げた。
その後、Kenがギターを手にし、アルペジオを奏でると、L'Arc〜en〜Cielの名曲「虹」のセッションが実現。嶋佐が熱唱し、屋敷もその様子を見守る形で、会場は大きな盛り上がりを見せた。
憧れの人との突然のセッションに、屋敷は「ツッコめなかった」とコメント。「会うまではいちばん怖いと思っていた」というKenとのトークも、終始和気あいあいとした雰囲気で展開され、最後まで笑いと音楽に包まれたステージとなった。