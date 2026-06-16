北中米Ｗ杯１次リーグＨ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・マイアミ）、サウジアラビアはＷ杯優勝経験もあるウルグアイに１―１で引き分けた。

サウジアラビアは前半４１分に右ＣＫから放ったヘディングシュートのこぼれ球をＤＦアブドゥレラ・アムリ（アルナスル）が押し込んで、先制に成功。２０２２年カタール大会では優勝したアルゼンチンから金星を挙げており、２大会連続の大金星へ期待も高まていた。しかし後半１５分にＭＦマキシミリアノ・アラウホ（スポルティング）に失点し、勝ち点３は奪えなかった。

英メディア「ＢＢＣ」は「２２年にカタールで開催された前回大会でアルゼンチンを破り、世界を驚かせた。しかし、後半は猛攻を仕掛けてきたウルグアイを抑えきれず、マルセロ・ビエルサ監督が率いるチームに勝ち点１を獲得した」と伝えていた。

サウジアラビアは大会前の４月にフランス人のエルベ・ルナール監督を解任。ギリシヤ人のヨルギオス・ドニス監督を招へい。この試合終了時点でサウジアラビアを含めたアジア勢（韓国、カタール、オーストラリア、日本）は２勝３分けの負けなしとなった。