名古屋の「コストコ」で調理された食品による食中毒で、原因とみられる食品は2日間で900パック以上が販売されていました。

【写真を見る】｢コストコ｣で食中毒 2日間で900パック以上販売 “ハイローラー”食べた男女5人から｢О157｣検出 男児1人が入院中 名古屋

名古屋市保健所によりますと、名古屋市守山区の「コストコホールセール守山倉庫店」で調理した食品を食べた7歳から49歳の男女5人が、下痢や腹痛などの症状を訴えました。

5人は5月末と6月1日に製造・販売されたベーコンやレタスなどを小麦粉の生地で巻いた「ハイローラー」を食べ、全員から腸管出血性大腸菌「О157」が検出されました。

小学生男児は「溶血性尿毒症症候群」に 入院中

3人が入院し、小学生の男の子が溶血性尿毒症症候群を発症し、現在も入院しているということです。

この店の「ハイローラー」は2日間で939パックが販売され、保健所は、購入した人に対し食べないよう呼びかけるとともに15日付で調理した厨房について、当面の間、営業禁止処分にしました。