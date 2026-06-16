からやま、塩にんにくからあげ×豚しゃぶの新定食発売　香酢だれでさっぱりと

からあげ定食専門店「からやま」は6月19日、期間限定メニュー「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」（税込1,078円）を発売する。

じめじめとした暑さが続く初夏に向け、爽快感と満足感を兼ね備えたメニューとして提案する。食材がなくなり次第、販売終了となる。

からあげ定食専門店「からやま」

〈塩にんにくからあげと豚しゃぶを組み合わせ〉

「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」は、塩ベースの漬け込みダレでにんにくの旨みを引き出した「塩にんにくからあげ」と、しっとりと仕上げた冷製豚バラ肉を組み合わせた一品。

豚しゃぶには、ネギ・生姜・にんにくなどの薬味を香酢ベースのタレで合わせ、ラー油の辛みを効かせた。さっぱりとした味わいの中に奥深い旨みが広がり、後を引く味わいに仕上げたという。

今回の期間限定商品は、「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」のほか、「塩にんにくからあげ合盛り定食」「塩にんにくからあげ」も展開する。いずれもテイクアウトに対応しており、自宅での食事や職場でのランチなど、さまざまなシーンで利用できる。

〈商品概要〉

【店内メニュー】

◆塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食

（塩にんにくからあげ3個、豚しゃぶ、ご飯、みそ汁）

通常店舗：税込1,078円

券売機店舗：税込1,080円

◆塩にんにくからあげ合盛り定食

（塩にんにくからあげ2個、カリッともも2個、2種のタレ付き、ご飯、みそ汁）

通常店舗：税込902円

券売機店舗：税込910円

◆塩にんにくからあげ 1個

通常店舗：税込176円

券売機店舗：税込180円

【テイクアウトメニュー】

◆塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り弁当

（塩にんにくからあげ3個、豚しゃぶ、ご飯）

通常店舗：税込1,058円

券売機店舗：税込1,080円

◆塩にんにくからあげ合盛り弁当

（塩にんにくからあげ2個、カリッともも2個、ご飯）

通常店舗：税込885円

券売機店舗：税込910円

◆塩にんにくからあげ 1個

通常店舗：税込172円

券売機店舗：税込180円

からやまは、2014年12月に1号店をオープンしたからあげ定食専門店。看板商品の「カリッともも」は、伝説のからあげ「からあげ縁-YUKARI-」の秘伝の特製漬け込みダレを用い、にんにくや生姜を使わず鶏の旨みを引き出している。

また、定食を注文した際に無料で提供される「いかの塩辛」も、ご飯に合う一品として人気を集めている。

2024年7月には、新たなご飯のおかずとして「しょうが焼き定食」を発売。しょうがの効いた特製濃厚ダレを絡め、高温の鉄板で焼き上げたメニューとして展開している。