「ONE PIECE」に登場する海賊船が竹素材の3Dクラフトアート「wa-gu-mi」シリーズで立体化ゴーイング・メリー号、サウザンド・サニー号など6種類が展開
エーゾーンは、3Dクラフトアート「『wa-gu-mi』 ONE PIECE 海賊船シリーズ」6種を6月12日に発売した。価格は各3,850円。
本商品は「ONE PIECE」シリーズに登場する海賊船を竹素材を使用した3Dアートクラフト「wa-gu-mi」シリーズで立体化したもの。接着剤や工具を使用せずに組み立てられ、精巧なレーザーカットによって、それぞれの海賊船の特徴的なフォルムが表現されている。
帆部分は紙素材が採用され、作品の世界観をよりリアルに再現されている。
ラインナップはゴーイング・メリー号、サウザンド・サニー号、レッド・フォース号、サーベル・オブ・ジーベック号、ポーラータング号、ヴィクトリアパンク号の6種類。
商品ラインナップ
・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース ゴーイング・メリー号
完成サイズ ：W104×D46×H100mm
パーツ数 ：88
難易度 ：★★★☆☆
組立時間の目安：1～3時間
・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース サウザンド・サニー号
完成サイズ ：W95×D48×H108mm
パーツ数 ：139
難易度 ：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間
・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース レッド・フォース号
完成サイズ ：W106×D51×H106mm
パーツ数 ：146
難易度 ：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間
・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース サーベル・オブ・ジーベック号
完成サイズ ：W97×D73×H106mm
パーツ数 ：108
難易度 ：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間
・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース ポーラータング号
完成サイズ ：W99×D63×H107mm
パーツ数 ：183
難易度 ：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間
・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース ヴィクトリアパンク号
完成サイズ ：W96×D53×H102mm
パーツ数 ：143
難易度 ：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間
7月22日はワンピースの日☠️✨- 多組 TAKUMI ショップ (@ki_gu_mi) July 22, 2025
この日は、1997年7月22日に『週刊少年ジャンプ』で『ONE PIECE』の連載が始まったことを記念しているんです😊
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・ゴーイング・メリー号（麦わらの一味）… pic.twitter.com/RBjNVXEa2L
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