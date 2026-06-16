【「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ】 6月12日 発売 価格：各3,850円

　エーゾーンは、3Dクラフトアート「『wa-gu-mi』 ONE PIECE 海賊船シリーズ」6種を6月12日に発売した。価格は各3,850円。

　本商品は「ONE PIECE」シリーズに登場する海賊船を竹素材を使用した3Dアートクラフト「wa-gu-mi」シリーズで立体化したもの。接着剤や工具を使用せずに組み立てられ、精巧なレーザーカットによって、それぞれの海賊船の特徴的なフォルムが表現されている。

　帆部分は紙素材が採用され、作品の世界観をよりリアルに再現されている。

　ラインナップはゴーイング・メリー号、サウザンド・サニー号、レッド・フォース号、サーベル・オブ・ジーベック号、ポーラータング号、ヴィクトリアパンク号の6種類。

商品ラインナップ

・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース ゴーイング・メリー号
完成サイズ　　：W104×D46×H100mm
パーツ数　　　：88
難易度　　　　：★★★☆☆
組立時間の目安：1～3時間

・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース サウザンド・サニー号
完成サイズ　　：W95×D48×H108mm
パーツ数　　　：139
難易度　　　　：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間

・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース レッド・フォース号
完成サイズ　　：W106×D51×H106mm
パーツ数　　　：146
難易度　　　　：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間

・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース サーベル・オブ・ジーベック号
完成サイズ　　：W97×D73×H106mm
パーツ数　　　：108
難易度　　　　：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間

・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース ポーラータング号
完成サイズ　　：W99×D63×H107mm
パーツ数　　　：183
難易度　　　　：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間

・Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース ヴィクトリアパンク号
完成サイズ　　：W96×D53×H102mm
パーツ数　　　：143
難易度　　　　：★★★★☆
組立時間の目安：3～5時間

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション