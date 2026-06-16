佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



16日の福岡の日の出は午前5時8分でした。昼の長さが一番長いのは夏至（6月21日）ですが、実は今が一年で最も日の出が早い時期です。せっかく朝が早くやってきますが、日差しは少ない日が続きそうです。



「天気の予想」

16日は雲が広がりやすく、梅雨らしい天気でしょう。午後を中心ににわか雨の可能性があります。洗濯物の外干しはできますが、こまめに空模様を確認するようにしてください。



「傘は必要なのかどうなのか？」

朝は雨が降っていないところがほとんどですが、雨がぱらつく可能性があります。お出かけの際は折りたたみの傘を持つと安心です。



「気温はどうなのか？」

最高気温は、福岡市や久留米市などで29℃と、真夏日に迫る暑さでしょう。こまめな水分補給を心がけましょう。



「なのか間予報」

水曜日以降も雲が広がりやすく、雨が降る日もあるでしょう。土曜日は広い範囲で本降りとなりそうです。気温も高く、蒸し暑い日が続く見込みです。熱中症や食べ物の管理にご注意ください。



※FBS福岡放送バリはやッ!2026年6月16日午前5時20分すぎ放送