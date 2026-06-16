４人組ロックバンド「ラルク アン シエル」のギター・Ｋｅｎが１６日、東京・神宮前の楽器店「Ｆｅｎｄｅｒ Ｆｌａｇｓｈｉｐ Ｔｏｋｙｏ」で行われた来店１００万人記念スペシャルセレブレーションに出席した。

開業３年のこの日、１００万人を突破。Ｋｅｎはアパレルでも同社とタッグを組み、「Ｆｅｎｄｅｒ」のロゴが入った帽子を制作したことも。「最初はＦｅｎｄｅｒの文字にいろいろ付けたら、アカンって言われて。『１回、アメリカの偉い人に聞いてみて』って言ったらＯＫが出た。掛け合ったらいけると思う」と制作秘話を明かした。

同席したお笑いコンビ・ニューヨークとは初共演だという。中学生の時にラルクのコピーバンドをしていた屋敷裕政から「青春時代の憧れ」と声を掛けられると、Ｋｅｎは「初めて会った気がしない。さっきもなれなれしくゴルフの話をさせていただきました」と意気投合した様子。さらに、ニューヨークがＹｏｕ Ｔｕｂｅで公開しているコピーバンド「ニューヨークバンド」の活動の様子をチェックしたといい、「だいぶＹｏｕ Ｔｕｂｅ見たんですけど、ラルクをやってほしい」と注文。屋敷が「遊びでやっています。ラルクは難しいです」と嘆いたが、Ｋｅｎは「大丈夫。はしょってやればいい。僕はうれしい。楽しんだもん勝ち」と気さくな一面を披露した。

イベントではＫｅｎのギターに合わせて、嶋佐和也がラルクの代表曲「虹」を熱唱。歌い終わると、嶋佐は両手を広げて万歳し「ありがとうございます！やりました！ありがとうございます、Ｋｅｎさん。午前中から声が出ました」と大興奮だった。

イベント終了後、屋敷が「Ｋｅｎさんはたばこも吸うから、１番不良だと思っていました。武闘派なイメージでした」と明かせば、Ｋｅｎは武闘派であることは否定しつつ「最初の印象が悪いと、あとが楽」。親しみやすい雰囲気で１時間のイベントを盛り上げた。