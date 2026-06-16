ウクライナ出身の安青錦にとって、晴れの凱旋とはならなかった──6月13〜14日の大相撲パリ公演である。母国へのロシアの侵攻を受けて来日した安青錦。その後、初の海外渡航となった昨年10月のロンドン公演は欧州出身力士として大きな声援を受けていた。相撲担当記者が言う。

【写真】トーナメント選士権大会に参加する安青錦。2回戦で若元春と対戦したが敗れた

「帰国直後の11月場所の優勝で大関に昇進。今年1月場所も新大関で優勝して大関2場所目での綱取りなるかと注目を集め、その時点ではパリ公演に横綱として臨む可能性もあった。戦禍を逃れた両親が住むドイツ・デュッセルドルフはフランス国境に近く、横綱としての欧州本土への凱旋へ意気込んでいたはず」

ところが、3月場所は一転して左足小指骨折で入門後初の負け越しに。カド番で迎えた5月場所も場所前の出稽古で左足首を痛めて全休となった。

「大関在位3場所での陥落です。パリ公演は5月場所の番付となるため表向きは大関での凱旋だが、心中は複雑でしょう。

大関復帰に向け、日本でトレーニングを続けたかったのが本音ではないか。昨年のロンドン公演でも観光は最小限で、空いた時間は現地のジムに通っていた。真面目な性格だけに、凱旋気分でないのは間違いない」（前出・担当記者）

パリ公演前の6月7日には都内のホテルで1100人が集まって「大関昇進パーティ」が開かれた。すでに陥落が決まっていたため開催見送りも噂されたが、八角理事長（元横綱・北勝海）も出席した協会の公式行事の位置づけのため簡単には中止にできなかった。協会関係者が言う。

「安青錦は愛子さまが大ファンの人気力士。今年の1月場所中日に"天覧相撲"が6年ぶりに行なわれ、天皇皇后両陛下と愛子さまが貴賓席から観戦されたが、打ち出し後に愛子さまの"安青錦に会いたい"という希望があり、安青錦だけとはいかず横綱と大関との異例の面談があった。協会にとっても優等生力士の安青錦は大事にしたい存在だが、大関復帰はかなり厳しいと見られている」

来場所は10勝以上をあげると特例制度として大関に復帰できるが、「簡単ではない」と言うのはある若手親方だ。

「今年1月場所まで新入幕から6場所連続2ケタ勝利を続けたが、優勝決定戦に勝った2場所が12勝で、あとは11勝。182センチ141キロは関取のなかでは平均以下サイズで、攻め込まれる展開のなかで多彩な技を繰り出して勝ち星を拾ってきた。

激しく突っ張りながら前に攻め立てる相撲を取る義ノ富士（1勝3敗）や大栄翔（1勝3敗）、美ノ海（1勝2敗）、王鵬（3勝3敗）などには苦戦。3月場所でも負けている。他にも熱海富士、隆の勝、琴勝峰と黒星をつけられた力士が、7月場所の番付上位に名を連ねている。

先場所は休場した2横綱（豊昇龍、大の里）も出場してくる。豊昇龍には4勝1敗と合い口はいいが、大の里とは4戦全敗と勝ったことがない。夏場所が3勝9敗3休だった大関・琴櫻は5勝1敗と得意にしているが、琴櫻もカド番ということでそれなりの覚悟で土俵に上がってくる」

7月場所は暑くて体調管理が難しいこともあり、10勝を目指す安青錦にとって茨の道が続く。

※週刊ポスト2026年6月26日・7月3日号