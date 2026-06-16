女優南沙良（24）が、北米最大級のアジア映画祭「第25回ニューヨーク・アジアン映画祭（NYAFF）」で、国際舞台でのさらなる活躍を期待される俳優に贈られる「ライジング・スター賞」を受賞した。

16日までに南の公式サイトでも報告。「南沙良が【第25回ニューヨーク・アジアン映画祭】において、国際舞台で大きな存在感を示す新進気鋭の俳優に贈られる『ライジング・スター賞』を受賞いたしました」と記された。出演作の「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（児山隆監督）「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督）がプログラムされていることも説明された。

南の直筆のコメントも公開。「ライジングスター賞☆受賞させていただきました」と報告すると「とってもとっても嬉しいです。これからも、芝居をすることの幸せを噛み締めながら精進していきたいと思います」と星を形どった署名入りで記し「わーい!!」と喜んだ。

「ライジング・スター賞」はこれまで、鈴木亮平、池松壮亮、綾野剛、染谷将太、二階堂ふみ、長澤まさみ、山田孝之らが受賞している。

今回の映画祭の会期は7月10日〜26日で、授賞式も予定されている。