昨季年間王者が最有力 シェフラー、マキロイ、松山英樹らも参戦【全米OP優勝予想】
＜全米オープン 事前情報◇16日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャーの今季第3戦が、現地時間18日（木）から行われる。世界一のゴルファーを決める過酷な戦いに、日本勢では松山英樹、久常涼の米ツアー組に加え、日本最終予選会を勝ち抜いた大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平がいずれも初出場を決めている。開幕に先立ち、PGAツアー公式サイトから優勝予想（パワーランキング）が発表された。
【写真】こんなに? マキロイがマスターズ制覇で雄たけび
1位に推されたのは昨年の年間王者で、2018年に同地で開催された本大会で2位に入ったトミー・フリートウッド（イングランド）。当時の優勝スコアがトータル1オーバーというなかで、最終日に驚異の「63」をマークした相性も評価された。直近4試合でもトップ5が2回と好調をキープしており、初のメジャータイトルを狙う。2位に入ったのはマシュー・フィッツパトリック（イングランド）。今季はすでに3勝を挙げており、ポイントランキングも1位。先週の「RBCカナディアンオープン」でも2位に入り、最高の流れで決戦に挑む。22年の本大会チャンピオンで、18年大会でも12位タイに入っておりメジャー制覇に好材料がそろう。3位にはスコッティ・シェフラー（米国）が入った。圧倒的な力で世界ランキング1位に君臨するシェフラー。「マスターズ」、「全米プロゴルフ選手権」、「全英オープン」のタイトルに続き、キャリアグランドスラム達成に残すのは本大会のみ。最終日は30歳の誕生日。大偉業達成なるか注目だ。4月の「マスターズ」で連覇を果たした11年大会覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が4位に選出された。18年大会では予選落ちを喫しているが、マスターズ連覇という偉業を成し遂げたいま、次なる目標はメジャーの勝ち星を重ねていくことだ。昨年大会を制したJ.J.スポーン（米国）、18年大会覇者のブルックス・ケプカ（米国）、松山英樹ら日本勢はランキングから漏れた。【全米オープンの優勝予想ランキング】1位：トミー・フリートウッド（イングランド）2位：マシュー・フィッツパトリック（イングランド）3位：スコッティ・シェフラー（米国）4位：ローリー・マキロイ（北アイルランド）5位：ジョン・ラーム（スペイン）6位：パトリック・リード（米国）7位：ザンダー・シャウフェレ（米国）8位：タイレル・ハットン（イングランド）9位：ウィンダム・クラーク（米国）10位：キャメロン・ヤング（米国）11位：パトリック・キャントレー（米国）12位：ラッセル・ヘンリー（米国）13位；ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）14位：キム・シウー（韓国）15位：クリストファー・ゴッタラップ（米国）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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1位に推されたのは昨年の年間王者で、2018年に同地で開催された本大会で2位に入ったトミー・フリートウッド（イングランド）。当時の優勝スコアがトータル1オーバーというなかで、最終日に驚異の「63」をマークした相性も評価された。直近4試合でもトップ5が2回と好調をキープしており、初のメジャータイトルを狙う。2位に入ったのはマシュー・フィッツパトリック（イングランド）。今季はすでに3勝を挙げており、ポイントランキングも1位。先週の「RBCカナディアンオープン」でも2位に入り、最高の流れで決戦に挑む。22年の本大会チャンピオンで、18年大会でも12位タイに入っておりメジャー制覇に好材料がそろう。3位にはスコッティ・シェフラー（米国）が入った。圧倒的な力で世界ランキング1位に君臨するシェフラー。「マスターズ」、「全米プロゴルフ選手権」、「全英オープン」のタイトルに続き、キャリアグランドスラム達成に残すのは本大会のみ。最終日は30歳の誕生日。大偉業達成なるか注目だ。4月の「マスターズ」で連覇を果たした11年大会覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が4位に選出された。18年大会では予選落ちを喫しているが、マスターズ連覇という偉業を成し遂げたいま、次なる目標はメジャーの勝ち星を重ねていくことだ。昨年大会を制したJ.J.スポーン（米国）、18年大会覇者のブルックス・ケプカ（米国）、松山英樹ら日本勢はランキングから漏れた。【全米オープンの優勝予想ランキング】1位：トミー・フリートウッド（イングランド）2位：マシュー・フィッツパトリック（イングランド）3位：スコッティ・シェフラー（米国）4位：ローリー・マキロイ（北アイルランド）5位：ジョン・ラーム（スペイン）6位：パトリック・リード（米国）7位：ザンダー・シャウフェレ（米国）8位：タイレル・ハットン（イングランド）9位：ウィンダム・クラーク（米国）10位：キャメロン・ヤング（米国）11位：パトリック・キャントレー（米国）12位：ラッセル・ヘンリー（米国）13位；ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）14位：キム・シウー（韓国）15位：クリストファー・ゴッタラップ（米国）
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