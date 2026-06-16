◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

サッカー元日本代表の本田圭佑選手が15日、日本代表の次戦チュニジア戦について言及しました。

本田選手は日本代表の戦い方について「まずは守備重視というか、しっかり後ろ固めてから出て行けるなら出て行く。もちろん押し込む時間帯も作る。その中でチャンスを一つでも多く作れればというのが今のサッカーだと思うんで、そういう意味ではチュニジア戦はボールを持てる時間もオランダ戦よりは長くなる可能性はあると思う」と予想します。

その上で、前回2022年大会のグループステージ2戦目でコスタリカに敗れたことを挙げながら、「今回はそういう意味では相手は違いますけど、シチュエーションは似ている状況。2戦目絶対に勝つ、ボール持てる状況の中で絶対に勝ちに行くんだっていうのを、僕としてはとにかく応援したいですし、選手には頑張ってもらいたいなと思います」と選手たちにエールを送りました。

日本代表は日本時間21日にメキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦します。