◇ナ・リーグ カブス―ロッキーズ（2026年6月13日 サンフランシスコ）

PCAの快挙に本拠地が熱狂した。カブスのピート・クローアームストロング外野手（PCA＝24）が15日（日本時間16日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・中堅」で出場。2−1の7回無死、先頭打者として迎えた第4打席でベナルディノから右前打を放ち、自身初めてのサイクル安打を達成した。3球目の92マイル（約148.1キロ）のシンカーを鋭く振り抜いて、右前にライナー性で運んだ。

メジャーでのサイクル安打は昨年7月12日（同13日）のパイレーツ戦で達成したバイロン・バクストン（ツインズ）以来。カブスでは昨年3月31日（同4月1日）アスレチックス戦でのカーソン・ケリー以来、13回目の偉業達成となった。

初回にいきなり中越え14号ソロをマークし勢いに乗った。3回先頭打者ではあと一歩で柵越えの右中間三塁打。5回に右翼線二塁打を放って「リーチ」をかけた時点で、本拠地はざわついた。結果的に本塁打、三塁打、二塁打、短打と「4321」のサイクル安打も、その興奮度を加速させた。

そして、偉業達成の瞬間は本拠地は大熱狂のスタンディングオベーションに。先発して6回途中1失点の今永も、同僚の鈴木も大きな拍手を送った。

PCAは6月1日からの1週間では打率.444、4本塁打、2盗塁で「週間MVP」も受賞し、波に乗っていた。