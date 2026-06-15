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漫才・コント・ピン芸…なんでもアリ！ 笑いの異種格闘技として数々のスターを輩出してきた「ABCお笑いグランプリ」。47回目を迎える今年は、”デビュー10年以内”の若手芸人583組がエントリーした。 厳しい二次選考を勝ち抜いた40組が、明日6月16日(火)、ファイナリスト12組の座をかけた運命の準決勝で激突！ 今年は、ABEMAにて準決勝の有料ライブ配信(ABEMA PPV)を実施するため、全国どこからでも激戦を目撃できる。

そしてこの度、準決勝への熱気をより高めるティザービジュアルを大公開！

舞台は、お笑いの聖地・大阪の象徴である「道頓堀」。ネオン煌めく街並みの巨大看板には、エバース(2025年王者)、令和ロマン(2024年王者)、ダブルヒガシ(2023年王者)、カベポスター(2022年王者)…といった、近年の大会を制し、お笑い界の最前線を走る歴代王者たちの雄姿がズラリと並ぶ。この看板に次なる名前を刻み、歴史の主役となるのは一体誰なのか！？

しのぎを削る40組から、わずか12組だけが駒を進めることができる決勝は、7月26日(日)午後2時30分より、ABCテレビにて生放送、ABEMAにてライブ配信でお届け！

若き才能たちが渾身のネタをぶつけ合う、3時間の熱戦を目撃しよう！ 司会は、今回で7年目となる南海キャンディーズ・山里亮太と、今年で4年目となる本田望結が就任し、舞台をより一層盛り上げる。

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▼準決勝をABEMAで有料ライブ配信！(ABEMA PPV)

配信日：6月16日(火) 正午 ～ 午後4時(予定)

見逃し配信：本編終了後～6月16日(火) よる11時59分

販売期間：～6月16日(火) よる7時59分

料金：Web 2,000円／アプリ 2,200円

URL：https://abema.tv/live-event/e2f8aeea-068c-431e-9dce-d9976864b31f

▼ABEMAで独占無料配信

「 第47回ABCお笑いグランプリ～決勝進出者生発表スペシャル～ 」

配信日：6月16日(火)よる6時 ～ よる7時(予定)

チャンネル ：ABEMA SPECIALチャンネル(無料)

URL：https://abema.tv/video/title/534-13

【番組情報】

「第47回ABCお笑いグランプリ2026」

（ABCテレビにて生放送/ABEMAにてライブ配信）

7月26日(日)午後2時30分～5時30分

MC：山里亮太(南海キャンディーズ)、本田望結

「ABCお笑いグランプリ」公式サイト https://www.asahi.co.jp/owarai/