エイベックス・エンタテインメント株式会社と朝日放送テレビ株式会社は、高校ダンス部日本一を決定する第14回全国高等学校ダンス部選手権（以下、DCC）の九州地方大会を6月13日（土）にSAWARAPIAにて開催。福岡県立福岡講倫館高等学校が優勝した。

同校は、8月26日（水）に東京ガーデンシアター（東京都江東区）で開催される決勝大会への出場権を獲得。なお、「第14回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」は、2026年夏にABCテレビ・テレビ朝日系列にて、全国ネット特別番組の放送が予定されている。詳細は後日発表予定。

DCCは全国の高校ダンス部の頂点を競い合う大会で、2013年から始まり本年度で第14回を迎える。本大会では、ダンス技術のみを競うのではなく、「漢字二文字のテーマをいかにダンスで表現するか」を審査基準としており、「技術力」「表現力」「独創性」を総合的に評価。昨年まで実施していた東北・関東・中部・関西・九州の5エリアに加え、本年から新たに四国・沖縄エリアを追加した全7エリアで、6月より地方大会を開催。さらに、オンラインによる予選大会も実施される。これらの予選を勝ち抜いたチームが、8月に東京で開催される決勝大会へ出場する。

この度、九州地方大会では、12チームが出場。激戦を制したのは、福岡県立福岡講倫館高等学校。

なお、決勝大会進出校は、8月2日（日）開催のオンライン予選結果発表を経て出そろう予定となっている。

エイベックス・エンタテインメントと朝日放送テレビは、今後もダンス文化への貢献や、次世代を担う高校生にダンスを通じた社会経験の機会の提供を目指していく。

決勝進出チーム、および審査員のコメント

▼福岡県立福岡講倫館高等学校 (テーマ：奪王(ギャングスター))

入賞コメント

嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。始まる前は緊張していたのですが、ステージに立つと本当に楽しく、終えた後もみんなの顔を見るとやり切った顔をしていて、コーチからも褒めていただけたので、自信をもって結果を待っていました。決勝大会では、もっと驚かせられるような作品にしていきたいと思います。

審査員 PEET コメント：

出てきた瞬間に驚くほどのオーラを感じました。そのくらい圧倒的な迫力と王座奪還へ向けた気迫がしっかりダンスに落とし込めていたと思いますし、集中力も素晴らしく顔の表情まで詰められていて、僕たち審査員も感動しました。

第14回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）九州地方大会 概要

開催日時：2026年6月13日（土）

会場：SAWARAPIA

出場チーム：合計12チーム出場

鎮西高等学校（熊本県）※2チーム／聖和女子学院高等学校（長崎県）／北九州市立高等学校（福岡県）※2チーム／折尾愛真高等学校（福岡県）／第一薬科大学付属高等学校（福岡県）／福岡県立春日高等学校（福岡県）／筑紫台高等学校（福岡県）／福岡県立福岡講倫館高等学校（福岡県）／福岡県立嘉穂東高等学校（福岡県）／沖学園高等学校（福岡県）

審査員：PEET、i’llbilly dude、SAKI、Marlu、IKKI（敬称略）

優勝進出校について

福岡県立福岡講倫館高等学校 ダンス部

■総部員数：31人（設立10年目）

■練習しているジャンル：HIPHOP

■ダンス部の方針や特長：

「笑顔」「挨拶」「感謝」を大切に日々活動しています。仲間と協力し合い、先輩・後輩関係なく意見を言い合える環境で活動しています。部員全員で、全国大会優勝を目指しています。

■わが校の自慢やエピソード：

総合学科で、自分の興味のある分野で学べる時間割を作成することができます。また、様々な進路に対応しており、部活動が盛んなところも我が校の自慢です。

■作品テーマ：奪王（読み：ギャングスター）

■作品テーマについての説明：

「奪」には優勝を掴む、奪い取る、「王」には頂点、王座という意味が込められています。

ギャングの語源は、ラテン語の「gangere」と関連しており、「仲間」や「一緒にいる人々」を表します。私達も仲間と一緒に頂点を取りたい、奪いたいという気持ちでギャングを表現します。

DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 全国高等学校ダンス部選手権（DCC）について

DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 全国高等学校ダンス部選手権（DCC）は、高校ダンス部の日本一を決める大会。高校ダンス部であれば参加費無料でエントリーでき、1～40名のメンバーで構成されたチームであること等を条件に、全国の高校生に広く挑戦の機会を提供している。

全国各地で行われる地方大会や、オンライン予選大会を勝ち抜いた33チームに、シード校（昨年大会の1位～3位）3チームを加えた、合計36チームが決勝大会に進む。

決勝大会では、優勝チーム、上位チームの発表に加え、各種特別賞も用意。高校ダンス部の全国No.1の座を目指し、全国各地から勝ち上がってきた36チームが熱いパフォーマンスを披露する。

詳細は公式サイトでご確認ください。

DCC公式サイト：https://dcc.avex.jp/