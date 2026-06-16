【ネタバレ注意】「自殺まで考えていた…」夫に逃げられボロボロだった女性を救ったのは、冷徹な“料理請負人”だった…【漫画 ザ・シェフ】

美味しい料理の裏には、人々の濃密なドラマが隠されている。

累計発行部数も多く、長年愛され続ける料理劇画『ザ・シェフ』。

第9話「執念」では、一人の女性の壮絶な過去と、彼女を救い出す天才シェフの姿が描かれます。

心温まるヒューマンドラマのあらすじをご紹介します。

身も心も限界だったマダム・志乃の過去

大繁盛するレストランの裏で、マダムの志乃は壮絶な過去を抱えていました。

夫に逃げられ、女手一つで店を守るために必死に働いたものの、周囲からは同情や下心ばかりを向けられ、一時は「自殺まで考えるようになってしまって…」と限界を迎えていたのです。

絶望を希望に変えた味沢の存在

そんな彼女の最後の希望となったのが、天才シェフの味沢匠でした。

彼が厨房に立つことで、店は息を吹き返し、志乃も「あなたにお店の手伝いをお願いに行っても断られていたらあたし今頃死んでいたわ」と心からの感謝を伝えます。

二人の間にある、ビジネスを超えた強い信頼関係に胸が熱くなります。

過去の呪縛（元夫）が帰還…！ 志乃はどう立ち向かうのか

物語の後半、志乃を捨てた元夫が都合よく戻ってきます。

しかし、味沢の存在によって強さを取り戻した志乃は、昔のように泣き寝入りはしません。

「出てってよ、今更あなたに亭主ヅラされたくないわッ!!」と毅然とした態度で立ち向かいます。

過去のトラウマを乗り越えようとする女性の強さと、それを静かに見守る味沢の頼もしさが光るエピソードです。