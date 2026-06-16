体内に張り巡らされた血管の老いは、さまざまな病を招くことにつながる。人生100年時代に大切なのは、いかにして血管を守るかだ。実年齢60代にして“血管年齢”30代の医師が伝授する“血管若返り法“。

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【写真を見る】血管の若返りに効果的に食材とは？

年間約8万人が心筋梗塞などで突然命を落としています。30代でも心筋梗塞になる方がいる。50代、60代にとって、これは早急に対策を講じるべき問題です。人生100年時代を最期まで健康に過ごす。そのためになにより大事なのが血管です。

〈そう語るのは、総合内科専門医と循環器専門医の資格を持つ血管、心臓のエキスパート、東京・あきる野市で医療法人社団池谷医院を運営する池谷敏郎院長（64）だ。

血管年齢の計測が重要

池谷院長は東京医科大学卒業後、同大学病院第二内科で血圧と動脈硬化の研究を重ね、心筋梗塞や狭心症、心不全などの治療を続け、1997年に大学病院を離れ自らのクリニックを開業。当時の池谷院長は、身長173センチなのに、体重は80キロ近くと、完全なメタボ体形だった。

そこで「医者が患者の見本にならなくてどうするのか」と食事と運動を本格的に見直したところ、体調は改善。その過程で行き着いたのが、血管を若返らせることの重要性だった。以来、「血管年齢」の普及に取り組み、より効率的な運動法を模索して「ゾンビ体操」を生み出した。その池谷院長が教える、血管若返りの実践法とはいかなるものか。〉

「血管年齢」の測り方

体内に張り巡らされた血管は総延長約10万キロ、全身の臓器に酸素と栄養を届けるまさに生命線といえます。血管がしなやかであれば心臓は楽に働けますが、老化して硬く狭くなると心臓は余計な力を使い続け、血管の寿命を縮めていく。この変化は静かに、しかし確実に進みます。何歳相当まで進んでいるか――それを示す数値が「血管年齢」です。

人間の血管を道路に例えるなら、大動脈が高速道路、中くらいの血管が幹線道路、指先の末端が住宅街の路地にあたります。私のクリニックでは高速道路も路地も両方を計測するようにしています。高速道路がきれいでも路地が渋滞していることがあれば、逆もある。全体を見て初めて、血管の本当の状態が分かるのです。測り方はシンプルで、手足に腕帯を巻く機械で太い血管を、指先を挟み込む機械で末端の血管を測ります。生活習慣病を扱う内科といった測れる場所は増えてきましたが、両方を測りきちんと説明してくれるクリニックとなると、まだ少ないのが実情です。

50代後半で「血管年齢28歳」

実際に血管年齢は若く保てるものなのかと疑問を持たれる方もいるでしょう。以前テレビ番組の収録の場で計測した時、私の末端の血管年齢は28歳という数字が出ました。当時私は50代後半。さすがに驚きましたが、最近改めて測ってみたところ、30代でした。ですので、今から生活習慣を改善すればどなたでも血管年齢を若返らせることは十分可能です。

血管年齢が実年齢より老いている時、体の中では何が起きているのか。30代で心筋梗塞を起こす患者も、私のクリニックでは珍しくありません。

私の同級生の話をします。若い頃はとても痩せてかっこいい男でした。それが私と再会した時にはすっかりメタボになっていた。詳しく調べてみると、心筋梗塞の一歩手前の状態でした。彼はそこから糖質制限を真面目に実践した。するとまたたく間に、若い頃の姿に戻っていった。気付いた時に始める、それだけで人間は変われるのです。

悪玉が「超悪玉」に

血管を傷める原因は何だと思いますか。私が「血管事故の五大悪」と呼んでいるものがあります。喫煙、高血圧、脂質異常症、高血糖、肥満です。このうち一つに該当するだけでもリスクは上がりますが、複数重なるほど危険度は跳ね上がる。そして、この中で生活習慣を変えることで最も効果的に改善できるのが、高血糖と脂質異常症、つまり糖質と中性脂肪の摂取の見直しです。

問題は「自分は大丈夫」と思っている人ほど危ないことです。これは診察室で長年実感してきました。逆に、何か言われた人はチャンスがある。心臓の病気になりかけた人でも、それをきっかけに素直に治そうという気持ちになれた人は、成功率が高い。「何か言われた」という経験が、変わるためのエンジンになるのです。

「塩を控えているのに血圧が下がらない」と悩む方が多いのですが、塩だけで血圧が上がる日本人は実はそれほど多くありません。血圧の薬を飲んでいる方や、心臓・腎臓にトラブルを抱えている方は別として、一般の方がまず見直すべきは糖質と中性脂肪なのです。コレステロールの数字より、中性脂肪が高いと悪玉コレステロールが小型化して「超悪玉」に変わる。この超悪玉の連なりが動脈硬化の真の黒幕です。中性脂肪はアルコール、糖質、内臓脂肪が原因で、生活習慣を変えれば下げることができる。「薬で下げれば安心」ではなく、食生活を改善することが大事なのです。

タンパク質不足も落とし穴です。血管壁の修復に欠かせない材料で、過度な食事制限でタンパク質を減らすと血管が傷み、代謝も落ちる。糖質を減らすことと、タンパク質をしっかり取ることはセットで考えてほしいのです。

私が患者さんに最初に伝えることはシンプルです。「ご飯、麺、パンを半分にする。おかずはいくら食べてもいい」それだけです。いきなり全部やめるのではなく、まず半分から始める。それだけで習慣は変えられます。

麺よりもハンバーガー

「え、これでいいの？」と拍子抜けするようなメニューをいくつか紹介しましょう。焼き鳥は最高の低糖質食品で、私は山ほど買って帰ります。とんかつ屋に入ったら、ご飯を半分にして、とんかつを食べ、キャベツのおかわりをする。それでOKです。意外と思うかもしれませんが、昼にうどんやそばを食べるくらいなら、ハンバーガーの方がいい。かけうどん1杯の糖質約65グラムに対し、マクドナルドのビッグマックは約39グラム。間のバンズを抜けばさらに約27グラムまで下がります。私はモスバーガーのバンズなしメニューとナゲットをよく食べます。中華は麺類やチャーハンなど糖質の多いメニューを除けば、おかず類はほぼOK。牛丼1杯あたりの糖質は100グラム近いですが、具を2倍にしてその日の朝晩は炭水化物を抜けば、帳尻が合います。

「宴会は朝から始まっている」というのが私の考え方です。今夜飲み会があるなら、朝は野菜ジュースだけ、昼も野菜スープにとどめておく。夜は何を食べても構わない。私の毎日の朝食はリンゴと人参の野菜ジュース。自分でジューサーを使って作り、甘い果物は入れない。そこにヨーグルトと蒸し大豆を合わせています。もちろん、無糖がベストです。これだけで午後2時ごろまでおなかは空きません。

締めのラーメンを食べたら歩いて帰宅

また、食後30分以内に体を動かすことで、血糖値の急上昇を穏やかにできます。ポイントは、時間がたつとおっくうになるので、食べた罪悪感が残っている間に動くこと。私も締めのラーメンを食べてしまったら、最低30分は歩いて帰宅します。

「時間がない」「着替えるのが面倒」「花粉がひどい」など、運動を続けられない患者さんの言い訳はいつも同じです。そこで簡単にできる効果的な運動とは何かを考えました。その場で3分でできて、外に出る必要もない。着替えも道具も要らない。余計なものを全部省いていったら、たどり着いたのが「ゾンビ体操」です。

やり方は至ってシンプルです。

（1）まずおなかに力を入れ、背筋をまっすぐ伸ばして基本姿勢を取る。

（2）その場でゆっくりジョギングする。慣れてきたら徐々にスピードを上げる。

（3）「イヤイヤ」をするように上半身をねじり、両腕をブラブラする。ゾンビっぽい動きです。

（4）で（2）の足踏みと（3）の上半身と腕の動きを同時に1分間続けたら、30秒その場でゆっくり足踏み。これを3セット繰り返すだけです。

「おやじ」入り、「年寄り」出

合計4分ほどで、ウォーキング10分相当の運動効果が得られます。血管が拡張して血行が良くなり、おなかや太もも、ふくらはぎの筋肉が鍛えられ、骨も丈夫になる。腰痛・ひざ痛・冷え性の改善にもつながります。しかもテレビを見ながら、家族と会話しながら、トイレや洗面所への移動時にも実践できる。誰でも、どこでも、いつでもできる運動です。慣れてきたら足踏みのスピードを上げ、最終的にはジョギングの速さにするとより効果的です。私は暇さえあればやっています。

さらにもう一つ血管の若返りに効果的なことをお教えしましょう。食事や運動と同じくらい血管にとって重要なのが、入浴の仕方です。入浴中の血管事故は交通事故死の4倍以上ともいわれ、「リラックスタイム」のはずが、実は血管には急激な負荷がかかっているのです。

私がお伝えするのは「おやじっぽく入り、年寄りっぽく出る」という言葉です。まず39〜41度のぬるめのお湯に「あ〜」と声を出しながらゆっくり入る。声を出すことで、力が抜けます。いきむのは厳禁です。入浴中は血圧が下がっていますから、急に立ち上がると失神の危険があります。5分から10分、眠くなったら出るのが基本です。湯舟から上がる時は手すりまたは湯舟のふちを持って、「どっこいしょ」とゆっくり立ち上がってください。

モチベーションは「下心」でオッケー

最後に、健康の最大のモチベーションについてお伝えします。下心でも何でもいい。モテたい、水着姿をかっこよく見せたい――そういう動機で十分です。私自身、患者さんに見られる立場である以上、いい加減にはしていられません。血管は何歳からでも若返らせることができます。50代後半で血管年齢28歳。特別な才能ではなく、積み重ねた習慣の結果です。あなたにも「自分が見られている」という感覚を持ってほしい。それだけで、明日の行動が変わります。

池谷敏郎（いけたにとしろう）

池谷医院院長。1962年生まれ。東京医科大学卒業後、同大学第二内科学教室に入局。専門は循環器、内科全般。心臓・血管・生活習慣病の予防医学を研究し、自らも実践してメタボを克服。テレビ・雑誌などメディアへの出演多数。著書に『高血圧、脳卒中、心筋梗塞をよせつけない！「100年血管」のつくり方』（青春出版社）など。

「週刊新潮」2026年6月11日号 掲載