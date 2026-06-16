卓球のノジマＴリーグ女子の木下アビエル神奈川（神奈川）が１５日、昨季まで主将を務めた平野美宇が３０日にチームを退団することを発表した。

平野はチームを通じて「４年間で３度の優勝を経験できたこと、そしてその喜びをチームのみんなと分かち合えたことは、私にとって忘れることのできない大切な思い出です。また、３年間キャプテンを務めさせていただき、選手としてだけでなく、一人の人間としても大きく成長させていただきました」などとコメントを発表した。

２２年に木下グループに所属し、４季チームの主力で活躍し、３度の優勝。２４年パリ五輪では女子団体で２大会連続の銀メダル獲得に貢献。自身初のシングルス戦にも出場した。

２３―２４年シーズンからは、前季に現役引退した石川佳純さんから引き継いでチームの主将に就任。ベンチでは若手に助言も送りながら、プレーでけん引し、２４―２５年からプレーオフ２連覇に導いた。同日に所属も「個人」となり、実業団や企業チームに専属せず、新たな挑戦に出る。

◆平野のコメントは以下の通り。

「このたび、木下アビエル神奈川を退団することとなりました。４年間で３度の優勝を経験できたこと、そしてその喜びをチームのみんなと分かち合えたことは、私にとって忘れることのできない大切な思い出です。また、３年間キャプテンを務めさせていただき、選手としてだけでなく、一人の人間としても大きく成長させていただきました。

木下代表をはじめ、木下グループの皆さま、監督・スタッフの方々には大変お世話になり、心より感謝申し上げます。

そして、いつも温かいご声援を送ってくださったファンの皆さま、本当にありがとうございました。ホームマッチはもちろん、アウェーの試合でもたくさんの応援をいただき、とても心強かったです。また、ファン感謝祭などを通してファンの皆さまと直接コミュニケーションを取れる機会も多く、私の原動力になっていました。うれしい時も苦しい時も変わらず支えていただき、心より感謝しています。

木下アビエル神奈川で得た経験を胸に、これからも新たな目標に向かって挑戦してまいります。今後とも応援よろしくお願いいたします」