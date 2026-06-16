6月16日に大阪のABCホールで、「第47回ABCお笑いグランプリ2026」の準決勝が開催される。準決勝進出者を発表するYouTube生配信で、進行役を務めたのは昨年に引き続き、令和ロマンの松井ケムリ。インタビューの後編では、「ABCお笑いグランプリ」への個人的な思いや、セミファイナリストへのエールを聞いた。なお、注目の決勝は7月26日(日)2時30分からABCテレビにて生放送される。

ーー令和ロマンは、「M-1グランプリ2023」で優勝後、「ABCお笑いグランプリ2024」で初優勝しました。どのような気持ちで出場を決めたのか、そして優勝を決めた時の気持ちを改めてお聞きしたいです。

「ABCお笑いグランプリ」は、マジで普通に出るつもりでしたね。芸歴的に出られるし、（優勝を）獲れてなかったし。やっぱり（2022年、2023年の）2年連続準優勝というのがデカかったです。これがもし、「一昨年に1回決勝行っただけ」とかだったら出てなかったかも。2年連続準優勝からステップアップしていくのが普通だと思ったから、出ました。だから優勝できて本当に良かったです。ある意味、本当にやるべきことが終わったような感覚がありました。

令和ロマンにもあった動画審査落ちの時代、山里亮太からの“恐怖の電話発表

ーーこの大会に初めて出た時のことって覚えてますか？

覚えてます、覚えてます。本当の初めてで言ったら、動画審査で落ちてたりするんですけど。

ーー令和ロマンにもそんな時代が！

ありますよ。初めてということじゃないですけど、あれは結構しんどかったです。（決勝MCの南海キャンディーズ）山里さんから、急に電話くるやつありましたよね。

ーー生配信で、決勝進出者に1組ずつ電話をかけて、発表する年がありました。

準決まで行った人は、「いつ電話が来てもいいように、コンビで電話に出られる状況にしておいてください」って言われるんですよ。負けるともちろん電話がかかってこない。2回くらいあったんですけど、それが結構ね、悲しかったです。

ーーそれを経て、初めて決勝に進出したときはさぞ嬉しかったのでは。

そうですね。喜びもそうですけど、ほっとしたというか、緊張しました。だって、急に電話がかかってくるから（笑）。

夜行バスか自腹新幹線か。過酷な移動を乗り越えるセミファイナリスト

ーー今年の準決勝は大阪のABCホールでの開催です。東京組は、貸し切りの夜行バスで朝イチで大阪のABCホールに入るか、自腹で新幹線に乗るかに分かれているそうです。ケムリさんも夜行バスで行ったことがありますか？

僕らはコロナ禍で、夜行バスがなくなったタイミングだったんです。準決勝も、東京と大阪に分かれてましたし。だから東京で2回受けて、優勝した時の準決勝だけ大阪でした。その時はもうM-1で優勝して心に余裕があったので、自腹で新幹線で行ったと思います。

ーー自腹で新幹線に乗るセミファイナリストもいらっしゃいます。

パフォーマンスを考えたら、全然ありだと思いますよ。それ（新幹線代）以上の価値があると思います。

ーー「ABCお笑いグランプリ」は審査員さんが浴衣を着るなど、夏祭りのような楽しい大会でもあります。ケムリさんが個人的に、今年の夏に楽しみにしていることはありますか？

今年、初めて夏の北海道に行くんですよ。しかも２回も。ロケと、YouTubeのイベントと。北海道に行ったことは何回かあるんですけど、時間に余裕がある状態で、夏に行くのは多分初めてなので、すごく楽しみです。

ーーぜひ癒されてきてください。では最後に、準決勝進出者に向けてのエールをお願いします。

「がんばっちぐー！」といったところでしょうか（笑）。

ーー去年のインタビューでは、東京の芸人さんに向けて、「準決勝のあとに誰と何をするか、ちゃんと考えておいたほうがいい」とアドバイスをされていました。

確か、準決勝の日は、終わってから（東京の芸人は）絶対に帰るんですよね？

ーー東京組は、夜行バスで帰ります。

じゃあ、「笑顔でバスに乗れたら勝ちでしょう」で！

【配信・放送情報】

お笑いグランプリ準決勝は、ABEMAにて有料ライブ配信(ABEMA PPV)を実施します。また、決勝へ進むファイナリスト12組は、準決勝終了後にABEMA独占無料配信で発表されます。熱い戦いをぜひご覧ください

取材・文／須永貴子