「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 美容液やシャンプー「容器はプラ資源で出せますが、ポンプの部分にバネが入っているので、分けて燃えるごみ（地域によって不燃）」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、「美容液やシャンプーの空き容器の分別のコツです。」と投稿。









続けて「容器はプラ資源で出せますが、ポンプの部分にバネが入っているので、分けて燃えるごみ（地域によって不燃）になりますが、分解してバネを取り出せばポンプ部分もプラ資源で出すことができます！バネは地域の分別に従って下さい」と呼びかけました。















滝沢さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。









※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】