開催：2026.6.16

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 7 - 0 [マーリンズ]

MLBの試合が16日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとマーリンズが対戦した。

フィリーズの先発投手はザック・ウィーラー、対するマーリンズの先発投手はライアン・グストで試合は開始した。

2回裏、7番 ガブリエル・リンコネス 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 MIA

3回裏、7番 ガブリエル・リンコネス 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 PHI 2-0 MIA、8番 ジャスティン・クロフォード 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 3-0 MIA

5回裏、6番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 5-0 MIA

8回裏、2番 アレク・ボーム 4球目を打ってライトへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 6-0 MIA、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってライトへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 7-0 MIA

試合は7対0でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのザック・ウィーラーで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はマーリンズのライアン・グストで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-16 10:38:07 更新