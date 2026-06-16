「謝罪しろ」「ケガさせないで」久保建英の負傷でオランダ代表DFに誹謗中傷…SNSに日本語コメント殺到【北中米W杯】

サッカー日本代表MF久保建英の負傷を受けて、一部の日本ファンが相手選手に怒りをぶつけている。

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日本は6月15日（日本時間）、米テキサス州アーリントンのダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ・グループF第1節でオランダと2-2で引き分けた。

この試合で久保が負傷した。後半27分、オランダの右サイドバックであるDFデンゼル・ダンフリースと衝突した際に久保が左膝の痛みを訴え、プレー続行が不可能。自力で歩いてピッチの外に退き、試合後は車椅子に乗って会場を後にした。

日本は来る21日にチュニジアとの第2節に臨む。チュニジアはスウェーデンとの第1節で1-5と大敗し、サブリ・ラムシ監督が解任された状況だ。

久保の正確な状態はまだ明らかになっていない。最悪の場合、久保はチュニジア戦に出場できない。

試合後、怒った一部の日本ファンはダンフリースのSNSアカウントに押し寄せ、コメントを寄せている。

一部の日本ファンとみられるユーザーは、日本語で「わざとじゃなくても謝罪はした方が良いと思いますよ」「謝れ」「久保君にケガさせないでください」などと非難を浴びせた。

一方で、別の日本ファンは、ダンフリースへの誹謗中傷に「同じ日本人として恥ずかしい」「日本代表もオランダ代表も頑張れ」「お互い頑張りましょう」「全力プレーの結果だから」といった反論を伝えている。

久保建英（写真提供＝OSEN）

日本は北中米ワールドカップでFW三笘薫、MF南野拓実、DF町田浩樹などの主力が負傷でメンバーを外れた。また、初戦の数日前にはキャプテンの遠藤航も負傷の影響で離脱し、その後代表引退を表明した。ここに久保の負傷まで重なり、多くのサッカーファンが森保ジャパンのチーム状況に心配を寄せている。

（記事提供＝OSEN）