ミセス、ニューアルバム発売決定！キャラクター爆発の新アー写、約3年ぶりの全国アリーナツアーなどを『テレビxミセス』生放送でサプライズ発表

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Mrs. GREEN APPLEが、6作目のオリジナルフルアルバムのリリース日、そしてメンバーのキャラクターが爆発する新アーティスト写真、さらに約3年ぶりのアリーナツアーを開催することを、6月15日に生放送された冠バラエティ番組『テレビ×ミセス』でサプライズ発表した。

■3人のキャラが爆発する新アーティスト写真も解禁

6作目となるオリジナルフルアルバムは9月30日にリリース予定。アルバムタイトルは後日発表となるが、2025年7月に神奈川県・山下ふ頭特設会場で開催された野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』で初披露された「Variety」をはじめ、「Carrying Happiness」「夏の影」「GOOD DAY」「lulu.」「風と町」などを収録予定となっている。

初回限定盤には特典映像『Documentary―Episode 10』を収録。さらに、BIG FACE アクリルパネル（3種セット）、アイコニック パブミラー、MGAチャーミングラビットなどの豪華グッズを同梱した初回生産限定BOXもラインナップされる。なお、確実に入手したい場合は、6月23日までの予約が推奨されている。

また、対象店舗およびオンラインショップにて期間中に同アルバムを予約購入した人には、特典として「GREEN CODE」を配布。その第1弾特典として、9月より開催される全国アリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』のチケット先行応募（OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員限定）が用意されている。「GREEN CODE」で応募可能な特典は今後も順次発表予定。詳細は特設サイトを確認しよう。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” ＆ “THE ORIGIN”』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

2026.09.30 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

■関連リンク

『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/ringojamtour_shadows

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/