16日11時現在の日経平均株価は前日比105.15円（-0.15％）安の6万9212.35円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は364、値下がりは1164、変わらずは30と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は176.19円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が158.89円、ディスコ <6146>が21.86円、レーザーテク <6920>が13.54円、信越化 <4063>が13.41円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を176.19円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が63.59円、フジクラ <5803>が59.54円、村田製 <6981>が43.85円、イビデン <4062>が41.57円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、その他金融、精密機器と続く。値下がり上位には鉱業、電気・ガス、建設が並んでいる。



※11時0分12秒時点



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