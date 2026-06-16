【ホラー漫画】「そこにいるよ」事故を防いだサイドミラーに映った“包帯の子供”の幽霊…切なすぎる真相とは【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)さんは、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観がなんとも魅力的で、どの作品も続きが気になってしまう。今回はXに投稿されている中から漫画「カーポート(1)〜(3)」を紹介するとともに、著者に子どもが親の車に轢かれる事故などについても話を聞いた。
■車の後ろにいたのは、まさかの3歳の娘だった
休日、自宅のカーポートで洗車を終えた父親が車を動かそうとしたそのとき、サイドミラーに全身を包帯で巻いた子供の姿が映る。不気味な気配に違和感を覚えながら車を降りると、子供が指さした後輪のそばには、昼寝をしているはずだった3歳の娘がいた。
間一髪で事故を免れた父親。しかし、気づいた時には包帯の子供の姿は消えていた。その後、この家では以前、駐車場で子供が亡くなる事故があったことを知り、"あの子は同じ悲劇を繰り返さないために現れたのだろうか”と、怖さの中にも切なさが残る物語となっている。
本作「カーポート」について色白ゆうじろうさんは、「以前、コンビニの駐車場で車と子供が関わる事故を目撃したことがあります。幸い軽傷でしたが、一瞬の不注意が取り返しのつかない結果を招くかもしれない恐ろしさを感じました。その恐ろしさを怪談にしようと思ったのです」と制作のきっかけを語る。
さらに、「ニュースでこうした事故を見るたびに胸が痛みます。自分自身に置き換えて考えると、本当にやりきれない気持ちになります。こういった事故が少しでも減ってほしいと願っています」とも話してくれた。
ただ怖いだけではなく、子供の命を守ることの大切さや交通安全について改めて考えさせられる本作をぜひ読んで欲しい。
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
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