歌手の舟木一夫（81）が15日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜午後9時）に出演。奔放過ぎる父親について語った。

愛知県一宮市出身で、父は「単なる遊び人でした」と舟木。結婚は舟木の母との1回だけだが、「僕が“お母さん”と呼ばないといけない人は9人。2週間しかいない人もいた」と告白した。

舟木の母と別れた後、代わる代わる女性と交際。婚姻状態にはなかったものの、恋人は家財道具を持って来て舟木の家で暮らしたため、毎回母親同然。女性がかわるたび、父親も照れながら「今度の…（母親）な？」と舟木に紹介したという。

きょうだいは「4人いる。全員おふくろが違うんです」と異母兄弟で、「弟は若くして亡くなりましたけど、9人目のおふくろの長男坊」と紹介した。「ただの遊び人ちゃいまっせ、むちゃくちゃや」と驚く笑福亭鶴瓶に、「むちゃくちゃですよ。だから飲む、使うを人の10倍やった人じゃないですか」と評した。

鶴瓶が「ようまともに育ちましたな」と言うと、阿川佐和子も「ほんとに」と続き、「反発はしなかったんですか？」。舟木は「当時は田舎だと親父が法律ですからね、どこのうちも」と説明し、父を恨んだり憎んだりも「ないですね」と話したが、「でも迷惑なんてもんじゃなかったです」と吐露した。

現役高校3年の舟木が「高校三年生」を歌い、大ヒット。一躍スターとなり大金が舞い込むと、舟木は両親を信じ金銭管理を任せた。ところが父親は案の定、銀座や赤坂で豪遊。母親についても「そういう親父と連れ添うぐらいですから…」と、頼りにはならなかったようだ。

結婚を機に預けていた通帳を返してもらうと、金額は「口座を開いたときと同じ1万円。端数に小さい利子がついてるだけだった」と苦笑い。「親父は自分の通帳を作って、そっちに振り込ませてた」と明かすと、鶴瓶は「悪い奴やけど、おもろい男やね」と笑うしかなかった。